خریدهای شب یلدا معضل شد؛ فاصله نجومی بین درآمد و قیمت ها

خبرگزاری مهر - گروه استانها: افزایش قیمت کالاها به یکی از نگرانیهای جدی مردم در آستانه شب یلدای امسال تبدیل شده است؛ این در حالی است که درآمد خانوارها افزایشی نداشته اما قیمت بسیاری از کالاها چندین برابر شده است. شب یلدا یکی از سنتهای دیرینه ایرانیان است که هر ساله خانوادهها تا پاسی از شب دور هم جمع میشوند تا این آئین کهن را گرامی بدارند. یلدا در کنار نوروز و چهارشنبهسوری، از جمله جشنهایی است که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانزمین دارد و بهعنوان بلندترین شب سال، از گذشتههای دور مورد توجه اجداد ما بوده است.
با وجود افزایش چشمگیر قیمتها، مردم همچنان این سنت قدیمی را فراموش نکردهاند و ایرانیها این آئین نمادینِ روشنایی و حیات را، هرچند با سفرههایی کوچکتر، گرامی میدارند و اجازه نمیدهند گرانی آن را به حاشیه ببرد.
شب یلدا در فرهنگ مردم استان زنجان جایگاه ویژهای دارد و این سنت از دیرباز تاکنون حفظ شده است. خانوادهها با پهن کردن کرسی و تهیه میوه، آجیل و خشکبار، شبی خاطرهانگیز را در کنار یکدیگر سپری میکنند، اما امسال افزایش قیمت کالاها این رسم دیرینه را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که درآمدها ثابت مانده، چند برابر شدن قیمتها قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده است.
یک شهروند زنجانی با گلایه از افزایش بیرویه قیمتها در آستانه شب یلدا گفت: قیمت میوه و سایر اقلام مورد نیاز این شب سنتی هیچ تناسبی با درآمد قشر متوسط جامعه ندارد و همین موضوع باعث شده بسیاری از خانوادهها با فشار اقتصادی مضاعف مواجه شوند.
رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش محسوس قیمتها افزود: قیمتها نسبت به سال گذشته و حتی چند ماه قبل رشد تصاعدی داشته و این روند افزایشی قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی بسیاری از خانوارها ناچار شدهاند از خرید برخی اقلام مورد نیاز شب یلدا صرفنظر کنند یا میزان خرید خود را به حداقل برسانند.
این شهروند زنجانی ادامه داد: شب یلدا همواره یکی از آئینهای کهن و دورهمیهای خانوادگی بوده، اما گرانیها باعث شده شور و حال این سنت قدیمی برای بسیاری از خانوادهها کمرنگ شود و بر دغدغههای معیشتی آنها بیفزاید.
میوه فروشان زنجانی و قیمتهای پرنوسان
یک بانوی زنجانی که به همراه فرزندش برای خرید به بازار زنجان آمده، در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از افزایش بیرویه قیمتها گفت: قیمت میوهها نجومی شده و متأسفانه برخی واحدهای صنفی در بازار میوهفروشان چهارراه انقلاب زنجان از درج قیمتها خودداری میکنند.
وی افزود: این واحدها قیمت میوهها را بهصورت دقیقهای و کاملاً سلیقهای تغییر میدهند که این موضوع باعث سردرگمی و نارضایتی مردم شده است.
خانم امجدی با اشاره به نزدیک شدن به شب یلدا اظهار کرد: تهیه اقلام مورد نیاز این شب سنتی، هزینه سنگینی را به خانوادهها تحمیل میکند و بسیاری از مردم توان خرید کامل مایحتاج شب یلدا را ندارند.
مردم مانند سالهای گذشته دیگر استقبال زیادی از خرید آجیل ندارند و همین امر فروش را کاهش داده است
یکی از فروشندگان آجیل با اشاره به افزایش قابلتوجه قیمتها در سال جاری، گفت: مردم مانند سالهای گذشته دیگر استقبال زیادی از خرید آجیل ندارند و همین امر فروش را کاهش داده است. قیمت پسته نیز از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فراتر رفته است که بخشی از نگرانی مشتریان را تشکیل میدهد.
محمدی در ادامه افزود: با وجود اینکه اکثر فروشندگان تلاش میکنند کالای خود را با حداقل حاشیه سود عرضه کنند تا فشار قیمتها روی مشتریان کاهش یابد، اما همچنان شاهد استقبال کم مردم از خرید هستیم. این وضعیت نشان میدهد که افزایش قیمتها تأثیر قابل توجهی بر رفتار خرید خانوارها گذاشته است
وی همچنین تاکید کرد: شرایط فعلی فروشندگان را با چالش مواجه کرده و نیازمند تدابیر خاص برای حمایت از بازار و مصرفکنندگان است.
۷۵۰ مورد بازرسی از اصناف استان زنجان صورت گرفته است
همچنین نرخ انواع میوه در روزهای اخیر به بهانه شب یلدا افزایش یافته و قیمتها با توجه به کیفیت، متفاوت است؛ موضوعی که فشار بیشتری بر سبد خرید خانوارها وارد کرده و باعث شده سفرههای یلدایی امسال سادهتر از گذشته باشد.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه شب یلدا اظهار کرد: بازرسیهای اتاق اصناف از تاریخ ۱۷ تا ۳۰ دیماه با مشارکت حدود ۱۱ تیم بازرسی در نوبتهای صبح و بعدازظهر آغاز شده است.
سجاد مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تا شامگاه پنج شنبه حدود ۷۵۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند که از این تعداد، حدود ۱۱ درصد به دلیل تخلفات صنفی به تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند و چندین واحد نیز منجر به پلمب شده است.
مقدمی با بیان اینکه بیشترین تخلفات ثبتشده شامل گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است، تصریح کرد: تمرکز اصلی بازرسیها در این ایام بر واحدهای صنفی پر مراجعه شب یلدا از جمله قنادیها، میوهفروشیها، گلفروشیها و واحدهای عرضه آجیل و خشکبار بوده و بازرسان در این ایام بهصورت ویژه از این کسبه بازدید کردهاند.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به شرایط عمومی بازار گفت: اگرچه گرانی در سطح کشور قابل کتمان نیست، اما خوشبختانه موارد گرانفروشی در بین بسیاری از کسبه کمتر مشاهده شده و امیدواریم این روند اصلاحی ادامهدار باشد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی و کمفروشی، مراتب را از طریق شماره تلفنهای ۳۱۴۱ و ۱۲۴ گزارش دهند و تأکید کرد: بازرسان اتاق اصناف بهصورت شکایتمحور عمل میکنند و با همکاری شهروندان، احقاق حقوق مصرفکنندگان با جدیت دنبال خواهد شد.
بازار شب یلدا امسال بدون جهش قیمت بود
رئیس اتحادیه میوهفروشان استان زنجان، با اشاره به وضعیت بازار میوه در آستانه شب یلدا، اظهار کرد: امسال برخلاف سالهای گذشته، بازار شب یلدا هیچگونه جهش قیمتی نداشت و حتی در برخی اقلام با کاهش نسبی قیمت نیز مواجه بودیم.
دانیال شبخیز در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: علت اصلی این موضوع، افزایش عرضه نسبت به تقاضا است. قدرت خرید مردم کاهش یافته و الگوی مصرف تغییر کرده است؛ بهطوریکه بسیاری از شهروندان بهجای خرید کیلویی، خریدهای محدودتر و دانهای انجام میدهند. این موضوع باعث شده تقاضا کاهش یافته و در نتیجه قیمتها بهصورت طبیعی کنترل شود.
در سالهای گذشته معمولاً در بازه ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت در ایام شب یلدا داشتیم، اما امسال چنین افزایشی مشاهده نشد و قیمتها نسبت به روزهای قبل ثابت ماند
شبخیز با اشاره به مقایسه قیمتها گفت: در سالهای گذشته معمولاً ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت در ایام شب یلدا داشتیم، اما امسال چنین افزایشی مشاهده نشد و قیمتها نسبت به روزهای قبل ثابت ماند.
رئیس اتحادیه میوهفروشان زنجان در خصوص نظارت بر بازار تصریح کرد: اتحادیه میوهفروشان با همکاری اتاق اصناف و دستگاههای نظارتی، گشتهای مشترک بازرسی را بهصورت مستمر انجام میدهد. نرخگذاریها در کمیته نرخگذاری اتحادیه و با تأیید اتاق اصناف انجام میشود و بر اجرای صحیح آن نظارت کامل وجود دارد.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف و گرانفروشی، پرونده تشکیل و به مراجع تعزیراتی ارسال میشود. خوشبختانه بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد واحدهای صنفی نرخهای مصوب را رعایت میکنند و تنها درصد محدودی از واحدها مرتکب تخلف میشوند که با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است.
شبخیز درباره اختلاف قیمت عمدهفروشی و خردهفروشی توضیح داد: قیمتها در میدان عمدهفروشی مشخص میشود و خردهفروشان مجاز هستند با سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی محصول را به مصرفکننده نهایی عرضه کنند. هرگونه فروش بالاتر از این میزان، تخلف محسوب میشود.
امسال خرید مایحتاج شب یلدا و خرید میوه و آجیل بسیار کمرنگتر شده است. کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از خانوادهها تنها به اقلام ضروری بسنده کنند. قیمتها روند تصاعدی داشته و چالشهای زیادی برای شهروندان ایجاد شده است.
