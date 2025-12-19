پورجمشیدیان: اربعین امام حسین ذاتاً یک موضوع فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورجمشیدیان در پنجمین کنگره فرهنگی بین المللی اربعین که به همت کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین امام حسین (ع) در مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به حضور علما، دانشمندان، خادمین و مسئولین مواکب بیش از ۲۰ کشور جهان در این کنگره اظهار کرد: کشورهای اسلامی و منطقه حضور فعالی در عرصه اربعین دارند.

قائم مقام وزیر کشور تاکید کرد: خدماتی که در مراسم راه پیمایی اربعین ارائه می‌شود باید دارای پیوست فرهنگی باشند.

وی مردمی بودن و مردم پایه بودن اربعین و راهپیمایی بزرگ آن را مشخصه مهم این مراسم دانست و افزود: دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و سایر سازمان‌ها از این رویکرد پشتیبانی و حمایت می‌کنند.

پورجمشیدیان اهمیت وجه بین المللی مراسم اربعین را از دیگر نکاتی دانست که در این کنگره مطرح شد و اضافه کرد: بنا شد نگاه جهانی و بین‌المللی به حوزه اربعین و تعامل و همکاری بین المللی در این موضوع گسترش یابد.

قائم مقام وزیر کشور رسانه را یکی از ارکان مهم مراسم فرهنگی اربعین دانست و تاکید کرد: اصحاب رسانه باید فعالیت بیشتری داشته باشند و با نگاه بین المللی و جهانی در این حوزه تولید محتوا کنند.

وی محوریت مردم و دولت عراق در موضوع اربعین و تعامل نزدیک با آنها را از دیگر موضوعاتی دانست که در این کنگره مطرح شد

پورجمشیدیان اظهار کرد: درباره حضور اهل سنت و سایر ادیان الهی و مظلومین جهان در مراسم اربعین مصوبات خوبی داشتیم که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است.