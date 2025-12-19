حسینی: سیستان‌ و بلوچستان یکی از محورهای تأمین گوشت قرمز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی، صبح جمعه در جریان سفر به شهرستان راسک و بازدید یکی از کشتارگاه و مرکز بسته‌بندی گوشت که با همراهی مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان و هیئت همراه انجام شد، گفت: یکی از ظرفیت‌های ممتاز این منطقه، توان بالای آن در تأمین مایحتاج اساسی به‌ویژه محصولات پروتئینی برای کشور است.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان راسک و پتانسیل‌های موجود در حوزه دام و فرآورده‌های خام دامی افزود: شرکت کیمیا گوشت پیشین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، نقش مؤثری در زنجیره تأمین گوشت قرمز ایفا می‌کند و لاشه‌های تولیدی پس از کشتار و بسته‌بندی، تحت نظارت کامل و مستمر دامپزشکی به مرکز کشور از جمله تهران ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نفر به‌طور مستقیم در بخش بسته‌بندی این مجموعه مشغول به کار هستند، گفت: علاوه بر آثار اقتصادی، این واحد تولیدی سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار در منطقه داشته و به‌طور متوسط روزانه بین ۲۴ تا ۴۰ تن گوشت قرمز بسته‌بندی و وکیوم تولید می‌کند.

مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور نیز در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان دامپزشکی استان اظهار کرد: کشور مدیون زحمات مجموعه دامپزشکی سیستان و بلوچستان است که با هماهنگی بین‌بخشی، نظارت‌های بهداشتی دقیق و فعالیت مستمر، سهم مهمی در تأمین گوشت قرمز کشور دارند و اجازه نمی‌دهند وقفه‌ای در بازار ایجاد شود.