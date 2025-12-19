امام جمعه موقت زاهدان: شهدا برای حفظ حجاب و مقابله با فساد جان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین سجادی امام جمعه موقت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تبریک حلول ماه مبارک رجب به مسلمانان جهان، این ماه را فرصتی بزرگ برای بندگان خدا دانست و افزود: ماه رجب، ماه ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و بعثت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله است و روزه در این ماه موجب تقرب به خداوند و واجب شدن بهشت بر روزه‌داران خواهد شد.

وی تأکید کرد: ماه رجب، ماه مبارزه با نفس اماره و طراوت بخشیدن به دل‌هاست و نماز و روزه در آن، صفا و آرامش قلبی را به انسان عطا می‌کند.

امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به شهادت امام هادی علیه‌السلام، کرامات آن حضرت را یادآور شد و گفت: افتخار ما این است که در مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام رشد کرده‌ایم؛ مکتبی که حتی به دشمنان خود خدمت می‌کند.

وی در ادامه به سخنان رهبر معظم انقلاب در کنگره شهدای استان البرز اشاره کرد و افزود: اگر ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان منتقل نشود، جامعه آسیب خواهد دید. امروز جنگ بر سر هویت نسل جوان است و باید با برنامه‌ریزی فرهنگی، آینده‌ای روشن ترسیم کرد.

امام جمعه موقت زاهدان همچنین با انتقاد از کم‌کاری برخی مسئولان در حوزه فرهنگ گفت: امروز با مشکل بی‌حجابی مواجه هستیم؛ شهدا برای حفظ حجاب و مقابله با فساد جان دادند. بالاترین ثواب برای بانوان در حجاب، عفاف و پاکدامنی است. حتی افراد شل‌حجاب نیز از بی‌بندوباری موجود ناراحت هستند و این نشان‌دهنده نیاز جامعه به ساماندهی فرهنگی است.