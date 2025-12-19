امام جمعه کاشان:وحدت ملت و نظام، توطئه دشمن در جنگ ۱۲ روزه را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کاشان که در مصلای بقیه‌الله‌الاعظم (عج) این شهر برگزار شد، با اشاره به اسناد و اظهارات مقامات صهیونیستی و آمریکایی اظهار کرد: شواهد موجود نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای این حمله از حدود ۲۰ سال پیش و با برگزاری رزمایش‌های مشترک میان آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز شده بود.

وی افزود: به اذعان برخی کارشناسان صهیونیستی، از سال ۲۰۰۱ تمرین‌ها و رزمایش‌هایی با هدف حمله به ایران انجام شده و حتی شبکه سی‌ان‌ان در سال ۲۰۱۵ فایل صوتی منتشرشده‌ای از ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، را پخش کرد که در آن از طرحی سه‌مرحله‌ای و مشترک با دولت اوباما برای اقدام علیه ایران پرده برداشته شده بود.

امام جمعه کاشان با اشاره به گزارش‌های مراکز مطالعاتی آمریکایی تصریح کرد: مؤسسه امنیت ملی یهودیان آمریکا نیز اذعان کرده که در روند برنامه‌ریزی این جنگ، علاوه بر توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، سبک زندگی و شیوه تصمیم‌گیری مسئولان ایرانی نیز به‌طور دقیق رصد شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی ادامه داد: برخی مقامات آمریکایی ازجمله دونالد ترامپ، به‌صراحت هدف این اقدامات را سرنگونی نظام جمهوری اسلامی عنوان کرده‌اند، چراکه دشمن به‌دنبال تضعیف و نابودی زیرساخت‌های ایران است و اساساً ایران قدرتمند را برنمی‌تابد.

وی با اشاره به تحلیل جان مرشایمر، نظریه‌پرداز برجسته آمریکایی، خاطرنشان کرد: نتیجه این همه برنامه‌ریزی و دشمنی، نه تضعیف ایران بلکه شکست دشمن و تقویت انسجام و همبستگی ملی در کشور بود.

نماینده ولی‌فقیه در کاشان با بیان اینکه این همبستگی به سطحی رسیده که حتی برخی منتقدان داخلی نیز پس از حوادث اخیر بر لزوم حمایت از نظام و رهبری تأکید کرده‌اند، گفت: اتحاد ملت و نظام جمهوری اسلامی، اصلی‌ترین عامل ناکامی توطئه جنگ ۱۲ روزه و سدی محکم در برابر طراحی‌های خصمانه دشمنان است.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به ۲۷ آذرماه، روز وحدت حوزه و دانشگاه و سالروز شهادت آیت‌الله شهید دکتر مفتح، تصریح کرد: این شهید بزرگوار در دوران اختناق، با حضور در دانشگاه الهیات نقش مؤثری در ترویج تفکر اسلامی ایفا کرد.

وی افزود: شخصیت‌هایی همچون شهیدان مطهری و باهنر نیز به‌عنوان حلقه‌های وصل حوزه و دانشگاه، نقش ماندگاری در پیوند این دو نهاد علمی و فرهنگی داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی همچنین با اشاره به شهادت حضرت علی‌بن‌امام محمدباقر (ع)، این مناسبت را از دیگر وقایع مهم هفته دانست و تأکید کرد: انتظار می‌رود مردم منطقه کاشان همان‌گونه که ایام سوگواری امام رضا (ع) را پاس می‌دارند، حرمت این روز را نیز حفظ کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن شب یلدا، بر ضرورت ترویج فرهنگ صله رحم و دید و بازدیدهای خانوادگی در چارچوب تعالیم اسلامی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید از تجمل‌گرایی و اسراف پرهیز شده و به حداقل‌ها اکتفا شود.

امام جمعه کاشان در پایان با اشاره به وضعیت بازار، خواستار تقویت نظارت دستگاه‌های متولی ازجمله اصناف، تعزیرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت شد و افزود: قیمت کالاها در سطح شهر باید ساماندهی و یکسان‌سازی شود تا از فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود.