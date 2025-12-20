  1. جامعه
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۵

برگزاری آزمون استخدامی آتش‌نشانی تهران با حضور بیش از ۶۵۰۰ داوطلب

آزمون استخدامی سازمان آتش‌نشانی تهران با حضور بیش از ۶۵۰۰ داوطلب در چهار مرکز در سطح شهر تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون استخدامی سازمان آتش‌نشانی تهران با حضور پرشور بیش از ۶۵۰۰ داوطلب در چهار مرکز در سطح شهر تهران برگزار شد.

این آزمون که برای تأمین نیروی انسانی جدید در واحدهای عملیاتی و ستاد فرماندهی انجام می‌شود، با مشارکت داوطلبان خانم و آقا برگزار شد.

از مجموع شرکت‌کنندگان بیش از ۸۰۰ نفر از داوطلبان را بانوان تشکیل داده‌اند که این رقم نشان‌دهنده افزایش علاقه و حضور فعال زنان در عرصه‌های امداد و نجات شهری است.

فرآیند آزمون از سوی سازمان سنجش کشور و در شرایط استاندارد و با نظارت دقیق نمایندگان آن سازمان و آتش‌نشانی تهران و مرکز آزمون برگزار شد.

پس از ارزیابی کتبی، داوطلبان پذیرفته‌شده به مرحله بعدی شامل‌آزمون‌های عملی و سنجش آمادگی جسمانی دعوت خواهند شد.

کد خبر 6695029
فاطمه کریمی

