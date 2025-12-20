  1. استانها
فرد مدعی کارچاق کنی در دادگستری ازنا دستگیر شد

خرم‌آباد- کارچاق کنی که با ادعای نفوذ در دادگستری ازنا از مردم کلاهبرداری می‌کرد، از سوی حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان و مأمورین انتظامی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کرم پور فیروزی دادستان عمومی و انقلاب ازنا در سخنانی، اظهار داشت: حسب گزارش واصله در خصوص تخلفات و اقدامات غیرقانونی فردی، مراتب در دستور کار حفاظت و اطلاعات و مأموران نیروی انتظامی ازنا قرار گرفت.

وی ادامه داد: با رصد دقیق اطلاعاتی و اقدامات فنی، متهم شناسایی و پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم، از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری و مأمورین انتظامی ازنا دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب ازنا، افزود: مشارالیه پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ازنا، با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت و به زندان معرفی شد.

کرم پور فیروزی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی خود اقرار داشته است، عنوان کرد: ادعای نفوذ در مجموعه دادگستری، اخذ وجه به بهانه گرفتن رأی از شعب و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی از اتهامات وی است که کیفر خواست در این خصوص صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

