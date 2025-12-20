تدوین برنامه مدیریت آب کشاورزی سمنان تا افق ۱۴۰۷؛ الگوی کشت اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات صبح شنبه در نشست کمیته سازگاری آب استان سمنان در استانداری، از تدوین سند و برنامه افق ۱۴۰۷ آب کشاورزی در این استان خبر داد و ابراز کرد: مدیریت سهم کشاورزی از آب استان محور این برنامه است.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت در این برنامه دیده شده است، افزود: با توجه به سنتی بودن ساختار کشاورزی، همچنان در برخی مناطق کم‌آب، شاهد کشت محصولات پرمصرف از نظر آب هستیم

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه مکانیزه‌کردن سیستم‌های آبیاری از جمله بخش‌هایی است که در این برنامه دیده شده است، گفت: برنامه ریزی برای الگوی کشت و آبیاری در بخش کشاورزی تدریجی خواهد بود.

ایلیات با بیان اینکه این برنامه همراه با آموزش خواهد بود و به تدریج تا افق ۱۴۰۷ در استان سمنان اجرایی می‌شود، گفت: برنامه‌ریزی تدریجی و همراه با آموزش و مشوق‌های دولتی از اصلی ترین بخش‌های برنامه مدیریت آب کشاورزی استان سمنان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در این برنامه دولت نقش حمایتی خود را خواهد داشت، تاکید کرد: در این برنامه تا افق ۱۴۰۷ بخشی از تعهدات در حوزه نظارت و کنترل برداشت و بخشی هم در قالب آموزش و ترویج خواهد بود که باید به صورت جدی به آن توجه شود.

معاون عمرانی استاندار سمنان همچنین گفت: بخش دیگری از تعهدات در این طرح از طریق تأمین مالی و تسهیلات بانکی خواهد بود تا بتوانیم مشوق‌های خوبی برای اجرا طرح داشته باشیم.