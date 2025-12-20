رهبر کره شمالی: اسرائیل، پروژه تروریستی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارانوت، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، در بیانیه‌ای، رژیم اسرائیل را «پروژه‌ای تروریستی» تحت حمایت آمریکا معرفی کرد و بر موضع دیرینه این کشور در به رسمیت نشناختن این رژیم تأکید کرد.

وی، اسرائیل را اهرم واشنگتن برای پیشبرد منافعش در غرب آسیا دانست و آن را نامشروع اعلام کرد.

کره شمالی از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸، همواره از آرمان فلسطین حمایت کرده و اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها را محکوم کرده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، بیانیه کیم علیه تل‌آویو را نشاندهنده رویکرد ضدامپریالیستی پیونگ‌یانگ در سیاست خارجی ارزیابی کرد و نوشت: این موضع‌گیری‌ها بخشی از سیاست کره شمالی برای تقویت جایگاه خود در جهان و مخالفت با نفوذ آمریکا در منطقه غرب آسیاست.