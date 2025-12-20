  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

اجازه توزیع نامتوازن گوشت مرغ را نمی دهیم

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین، عرضه خارج از شبکه گوشت مرغ به استان های همجوار با هدف سود بیشتر را زمینه ساز بروز مشکلات در قزوین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور گفت: با توجه به افزایش تقاضای گوشت مرغ در بازار شب یلدا، نظارت‌های میدانی با حضور رؤسای شعب تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های مشترک برگزار و روند توزیع و عرضه کالاهای اساسی به ویژه گوشت مرغ بصورت روزانه پایش می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: بر اساس مصوبه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار، اولویت تأمین مرغ استان است و طی هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه‌های نظارتی با متخلفان و برهم زنندگان امنیت بازار برخورد قانونی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین، پایش سامانه‌ها و مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین کالاهای اساسی، ناوگان حمل و نقل کالا و توزیع سایر کالاهای اساسی در استان را زمینه ساز ارتقای شفافیت، کاهش واسطه گری، هوشمند سازی مدیریت زنجیره تأمین و توزیع مرغ در سطح استان برشمرد.

حسن پور گفت: همکاری مردم در پیشگیری و کاهش تخلفات از اهمیت بسیار برخوردار است و شهروندان می‌توانند، در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و خدماتی مراتب را به سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

