اجازه توزیع نامتوازن گوشت مرغ را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور گفت: با توجه به افزایش تقاضای گوشت مرغ در بازار شب یلدا، نظارت‌های میدانی با حضور رؤسای شعب تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های مشترک برگزار و روند توزیع و عرضه کالاهای اساسی به ویژه گوشت مرغ بصورت روزانه پایش می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: بر اساس مصوبه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار، اولویت تأمین مرغ استان است و طی هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه‌های نظارتی با متخلفان و برهم زنندگان امنیت بازار برخورد قانونی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین، پایش سامانه‌ها و مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین کالاهای اساسی، ناوگان حمل و نقل کالا و توزیع سایر کالاهای اساسی در استان را زمینه ساز ارتقای شفافیت، کاهش واسطه گری، هوشمند سازی مدیریت زنجیره تأمین و توزیع مرغ در سطح استان برشمرد.

حسن پور گفت: همکاری مردم در پیشگیری و کاهش تخلفات از اهمیت بسیار برخوردار است و شهروندان می‌توانند، در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و خدماتی مراتب را به سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.