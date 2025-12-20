به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی صبح شنبه در جمع معاونان و کارکنان فرمانداری و بخشداریهای تابعه شهرستان مشگینشهر، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و بهمنظور ارتقای شفافیت، دقت و سرعت در فرایند رأیگیری، این دوره از انتخابات شوراها در شهرستان مشگینشهر بهصورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات یکی از گامهای مهم در توسعه خدمات الکترونیک و تسهیل مشارکت مردم است، افزود: این روش نهتنها کاهش خطاهای انسانی و اعلام سریعتر نتایج را به همراه دارد، بلکه زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم عزیزمان فراهم میکند.
رئیس هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای شهرستان مشگینشهر در ادامه با تشریح برنامهریزیهای انجامشده در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و مطمئن، از تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط خواست تا با انسجام و همکاری حداکثری، تمامی توان خود را برای فراهمکردن بستری امن و روان برای این رویداد مهم مردمی به کار گیرند.
وی مشارکت آگاهانه و حداکثری مردم را ضامن انتخاب افرادی شایسته و تحقق مدیریت شهری و روستایی کارآمد دانست.
فرماندار مشگینشهر در پایان خطاب به کارکنان گفت: همگان باید تلاش کنیم تا این انتخابات مهم با بهترین کیفیت و کمترین چالش برگزار شود که موفقیت در این امر، نیازمند همدلی، برنامهریزی دقیق و همراهی همهجانبه است و امیدواریم با همکاری مردم و مسئولان، شاهد برگزاری دورهای پرشور و مؤثر از شوراهای شهر و روستا در سطح شهرستان باشیم.
