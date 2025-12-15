به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی بعد از ظهر دوشنبه در دومین رویداد استارتآپی مرکز رشد واحدهای فناور با بیان این مطلب اظهار کرد: واحدهای فناور باید با شناسایی مساله و تبدیل آن به ایده، بهره وری توأم با فناوری را ایجاد کنند.
وی در ادامه با مثبت خواندن آمار واحدهای فناور و ایدههای کاربردی توسط این واحدها، ارائه ایده مبتنی بر فناوری و بهره مندی از ابزارهای سهل الوصول در حوزه مدیریت منابع آب، کشاورزی، گردشگری و دیگر بخشها را مهم خواند و گفت: فرمانداری از ایدههای جدید حمایت مادی و حقوقی را در سلسله مراتب اداری خواهد داشت.
وی افزود: ارزش افزوده واقعی زمانی ایجاد میشود که فناوریهای توسعه یافته پاسخگوی نیازهای بخشهای تولیدی، خدماتی و اجتماعی باشند.
بخشی اضافه کرد: این امر مستلزم تعامل مستمر مراکز رشد با صنایع، نهادهای دولتی و جامعه است تا مسائل اولویتدار شناسایی و مسیر توسعه فناوری بر اساس آنها طراحی شود.
