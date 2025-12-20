جدیدترین موضع گیری پوتین درباره روابط روسیه با کشورهای آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفت: کشورهای آفریقایی پتانسیل عظیمی دارند و نقش فزاینده‌ای در سیاست جهانی ایفا می‌کنند

وی افزود: روسیه برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی اهمیت زیادی قائل است.

رئیس جمهور روسیه بیان کرد: روسیه و آفریقا پتانسیل قابل توجهی برای روابط تجاری و اقتصادی دارند.

پوتین تاکید کرد: روسیه در تقویت همکاری با آفریقا، از جمله در زمینه تضمین امنیت ملی در کشورهای آفریقایی، موفق بوده است.

از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت: روسیه مصمم به تداوم همکاری با کشورهای آفریقایی است.