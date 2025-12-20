انصاری: آثار و فضائل اشرف بروجردی همواره در یادها زنده خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی درگذشت اشرف بروجردی، از مدیران اثرگذار فرهنگی کشور را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت بانوی فرهیخته، مدیر توانمند و کنشگر سیاسی سرکار خانم اشرف بروجردی، که برای سال‌ها متعهدانه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور ایفای نقش نمود موجب تألم فراوان شد.

بی تردید یاد و نام این بانوی گرانقدر و آثار و فضائل ایشان در حوزه فرهنگ و اندیشه، همواره در یادها زنده خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت از درگاه خداوند متعال برای روح بلند مرحومه بزرگوار رحمت و علو درجات و برای خانواده معزز و دوستان و همراهان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.