  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

انصاری: آثار و فضائل اشرف بروجردی همواره در یادها زنده خواهد ماند

انصاری: آثار و فضائل اشرف بروجردی همواره در یادها زنده خواهد ماند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با صدور پیامی، درگذشت اشرف بروجردی را ضایعه‌ای اندوه‌بار برای جامعه فرهنگی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی درگذشت اشرف بروجردی، از مدیران اثرگذار فرهنگی کشور را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت بانوی فرهیخته، مدیر توانمند و کنشگر سیاسی سرکار خانم اشرف بروجردی، که برای سال‌ها متعهدانه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور ایفای نقش نمود موجب تألم فراوان شد.

بی تردید یاد و نام این بانوی گرانقدر و آثار و فضائل ایشان در حوزه فرهنگ و اندیشه، همواره در یادها زنده خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت از درگاه خداوند متعال برای روح بلند مرحومه بزرگوار رحمت و علو درجات و برای خانواده معزز و دوستان و همراهان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

کد خبر 6696396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها