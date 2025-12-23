به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه با اعلام بهداد سلیمی، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری کشور، رضا باغی و امیرحسین سپه، دو وزنه‌بردار شایسته استان اردبیل، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران، اسامی ۱۱ وزنه‌بردار منتخب را برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان اعلام کرد که نام دو ورزشکار توانمند استان اردبیل، رضا باغی و امیرحسین سپه، نیز در این فهرست قرار دارد.

این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو، از روز شنبه ۶ دی‌ماه در محل کمپ تیم‌های ملی فدراسیون وزنه‌برداری آغاز خواهد شد.

دعوت هم‌زمان دو وزنه‌بردار اردبیلی به اردوی تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای وزنه‌برداری استان و نتیجه تلاش مستمر ورزشکاران، مربیان و برنامه‌ریزی هیأت وزنه‌برداری استان اردبیل است.