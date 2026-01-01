عامل تیراندازی در جهرم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر محمدپور در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی منجر به جرح در یکی از باغات روستاهای اطراف شهرستان جهرم با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام یکسری اقدامات فنی و بررسی‌های میدانی موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی وی را در دستگیر و یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی که در درگیری با آن تیراندازی شده بود را نیز کشف کنند.

سرهنگ محمدپور تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلاف شخصی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی جهرم با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی، خاطر نشان کرد: پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در چهارچوب قانون برخورد خواهد کرد.