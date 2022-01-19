حذف ۳ قهرمان سابق جام حذفی و تکمیل شگفتی سازی تیمی از لیگ دو

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی بدون انجام یک بازی که به دلیل کرونا لغو شد، برگزار گردید تا پس از انجام بازی استقلال و پیکان هشتمین تیم حاضر در مرحله یک چهارم نیز مشخص شود.

در مرحله یک هشتم نهایی، جام حذفی روی «شگفتی» های خود را نشان داد و خلیج فارس ماهشهر تیمی که از لیگ دسته دو توانسته بود در مرحله قبلی مسابقات با حذف هوادار لیگ برتری شگفتی سازی کند، این شگفتی سازی را با حذف نفت در مسجد سلیمان کامل کرد تا میهمان ناخوانده مرحله یک چهارم نهایی مسابقات باشد. ماهشهری‌ها هر دو حریف لیگ برتری خود را در عین ناباوری در طول ۹۰ دقیقه شکست داده‌اند.

حضور دو تیم از لیگ یک در مرحله بعدی مسابقات هم اتفاق جالبی است. مس کرمان و خیبر خرم آباد که از تیم‌های مدعی در لیگ دسته اول هستند و در رده‌های دوم و سوم جدول این مسابقات حضور دارند با شکست دادن دو تیم لیگ برتری توانستند در بین ۸ تیم مرحله بعدی جام حذفی حضور داشته باشند.

خیبر خرم آباد در خانه برابر تیمی به میدان رفت که نام آن صنعت نفت بود اما نفتی‌ها که بازیکنان و اعضای کادر فنی شان را به دلیل اعتراضات مالی در اختیار نداشتند، تیم امید خود را به میدان فرستادند تا فرصت صعودی مقتدرانه برای شاگردان ویسی در خرم آباد پیش آید و تیم مدعی خیبر با گلباران کردن صنعت نفت مقتدرانه‌ترین صعود به مرحله بعدی را داشته باشد.

مس کرمان هم دست به کار بزرگی زد و توانست مدافع عنوان قهرمانی را در ضربات پنالتی از گردونه مسابقات حذف نماید تا کار این تیم هم در مرحله یک هشتم ستودنی باشد.

فولاد یکی از تیم‌های مدعی در جام حذفی بود که در مرحله یک هشتم حذف شد اما تنها مدعی حذف شده در این مسابقات نبود؛ چرا که در اراک هم نتیجه‌ای جالب رقم خورد تا یکی دیگر از مدعیان جدی قهرمانی در جام حذفی این مسابقات را ترک کند. سپاهان که در لیگ برتر هم چهره تیمی مدعی را به خود گرفته در اراک از پس میزبان خود آلومینیوم بر نیامد و در نهایت با حکم ضربات پنالتی مغلوب آلومینیوم شد تا هر دو تیم آسیایی ایران که مجوز حرفه‌ای دریافت کردند دست در دست هم در مرحله یک هشتم با این مسابقات وداع نمایند.



خیبر خرم آباد با نتیجه ۵ بر یک از صنعت نفت را شکست داد

سپاهان تنها تیم اصفهانی نبود که در مرحله یک هشتم نهایی از اتوبوس جام حذفی پیاده شد چرا که همزمان با آنها دیگر نماینده اصفهان هم با پذیرفتن شکستی سنگین و خانگی از پرسپولیس با این جام وداع کرده بود تا از این مرحله به بعد اصفهان نماینده‌ای در جام حذفی نداشته باشد.

از دیگر تیم‌های مدعی حذف شده در مرحله یک هشتم می‌توان به گل گهر اشاره کرد که با پذیرفتن شکستی نسبتاً سنگین از نساجی از دور این مسابقات کنار رفت. گل گهری ها از امروز به بعد می‌توانند تمام تمرکز خود را بر روی مسابقات لیگ برتر بگذارند.

درست در مرحله‌ای که دو تیم مدعی لیگ یکی توانستند با غلبه بر حریفان خود به مرحله یک چهارم صعود کنند، تیم‌های قعر نشین لیگ برتر با جام حذفی خداحافظی کردند تا چنین به نظر آید که جام حذفی هم منطق خاص خودش را دارد. پدیده و نفت مسجد سلیمان که تیم‌های انتهای جدول در لیگ برتر هستند در این مرحله با پذیرفتن شکست مقابل مس رفسنجان و خلیج فارس ماهشهر با جام حذفی وداع کردند.

در بین تیم‌هایی که در مرحله یک چهارم نهایی از جام حذفی کنار رفتند، ذوب آهن، سپاهان و فولاد ۳ تیمی هستند که سابقه قهرمانی در این مسابقات را دارند؛ و در بین تیم‌هایی که به مرحله یک چهارم صعود کردند، پرسپولیس و مس کرمان سابقه قهرمانی در این مسابقات را دارند که در صورت صعود استقلال به مرحله بعدی، جمع تیم‌هایی که سابقه قهرمانی در جام حذفی را دارند به ۳ تیم افزایش پیدا می‌کند.