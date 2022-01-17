به گزارش خبرنگار مهر، روز اول از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال در شرایطی برگزار شد که فولاد خوزستان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها، با قبول شکست برابر مس کرمان از دور مسابقات کنار رفت.

فولاد که امروز دوشنبه میهمان تیم دسته اولی مس کرمان بود، در پایان ۹۰ دقیقه به تساوی یک - یک رسید و این نتیجه تا پایان ۱۲۰ دقیقه حفظ شد تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی که درگیری‌هایی بین دو تیم و داور مسابقه به همراه داشت، در نهایت مس کرمان توانست برنده شود تا شاگردان جواد نکونام در تیم فولاد وداع زودهنگامی با جام حذفی داشته باشند.

در دیگر بازی امروز، تیم سپاهان اصفهان میهمان آلومینیوم اراک بود که همان شرایط بازی فولاد برای سپاهان هم تکرار شده بود. سپاهان و آلومینیوم بعد از تساوی در ۱۲۰ دقیقه، در ضربات پنالتی با هم رقابت کردند و در نهایت این تیم محرم نویدکیا بود که با جام حذفی وداع کرد و آلومینیوم با رسول خطیبی راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

نکته جالب اینجاست که سپاهان و فولاد دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ آسیا هستند و صبح امروز بعد از انجام قرعه کشی لیگ قهرمانان، حریفان خود را در این رقابت‌ها شناختند.



شادی گل اعضای تیم آلومینیوم بعد از حذف سپاهان

خیبر خرم آباد و پرسپولیس دو تیم دیگری بودند که امروز برابر حریفانشان به میدان رفتند اما صعود بدون دردسری را تجربه کردند. خیبر دسته اولی در خرم آباد برابر صنعت نفتی به میدان رفت که به خاطر اعتصاب بازیکنان بزرگسالانش، با تیم امید روانه میدان شده بود. خیبر با هدایت عبدالله ویسی با نتیجه ۵ بر ۱ تیم جوان صنعت نفت را در هم کوبید و به جمع هشت تیم برتر راه یافت.

پرسپولیس هم در اصفهان میهمان ذوب آهن بود و با گل‌های وحید امیری مهدی عبدی (دو گل) توانست تیم مهدی تارتار را با نتیجه ۳ بر صفر شکست بدهد تا سرشناس‌ترین تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی در پایان روز نخست باشد.



شادی گل وحید امیری

برنامه روز دوم و پایانی مرحله یک هشتم جام حذفی به این ترتیب است:

سه‌شنبه ۲۸ دی

نساجی مازندران - گل گهر سیرجان - ساعت ۱۴

مس رفسنجان - پدیده مشهد - ساعت ۱۴:۳۰

نفت مسجد سلیمان - خلیج فارس ماهشهر - ساعت ۱۴:۳۰

پیکان تهران - استقلال - ساعت ۱۵:۳۰

البته تیم استقلال اعلام کرده است بعضی از اعضای این تیم به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و درخواستی را برای تعویق دیدار با پیکان به سازمان لیگ داده است.