رحیمی: طرح یلدانه با توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی در مانه اجرا شد

مهدی رحیمی درگفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح یلدانه یکی از برنامه‌های ملی جمعیت هلال‌احمر است که هر ساله با هدف ترویج فرهنگ همدلی، نوع‌دوستی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار در آستانه شب یلدا اجرا می‌شود و خوشبختانه امسال نیز با همراهی داوطلبان توانستیم ۳۰۰ بسته میوه را میان خانواده‌های نیازمند شهرستان مانه توزیع کنیم.

وی با بیان اینکه این اقدام تنها یک کمک معیشتی نیست، افزود: یلدانه نمادی از توجه به کرامت انسانی و حفظ آئین‌های اصیل ایرانی در کنار روحیه انسان‌دوستی است و تلاش کردیم تا خانواده‌های کم‌برخوردار نیز گرمای شب یلدا و حس دیده‌شدن را تجربه کنند.

رئیس هلال‌احمر شهرستان مانه با قدردانی از داوطلبان این مجموعه اظهار کرد: داوطلبان هلال‌احمر سرمایه‌های اجتماعی ما هستند و بدون حضور و همراهی آنان اجرای چنین برنامه‌هایی ممکن نیست و این عزیزان با عشق و انگیزه در کنار مردم ایستاده‌اند و همواره در مناسبت‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند.