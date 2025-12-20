به گزارش خبرنگار مهر، حسین سنگر گیر شنبه شب پس از دیدار فولاد خوزستان و چادرملو در جمع خبرنگاران گفت: ابتدا باید از هواداران تشکر کنم که حضور پرشوری داشتند و تیم را حمایت کردند. خدا را شکر توانستیم با این برد آن‌ها را خوشحال کنیم.

وی افزود: در جام حذفی برای قهرمانی باید پنج برد کسب کرد و خوشبختانه تاکنون دو برد به دست آورده‌ایم. امیدوارم در ادامه نیز با دست پر برگردیم. ابتدای فصل شرایط سختی داشتم و دوران محرومیت برای من، خانواده و تیم بسیار دشوار بود، اما با حمایت اطرافیان توانستم بازگردم و خوشحالم که اولین بازی‌ام با برد همراه شد.

سنگر گیر تصریح کرد: نتایج لیگ تاکنون درخور نبوده، اما امیدواریم شرایط بهتر شود و روند موفقیت‌ها ادامه پیدا کند. پس از بازی نیز شادی این برد را با خانواده تقسیم کردم؛ مادرم حضور نداشت، اما همسرم کنارم بود و این برد را به او و همه هواداران فولاد تقدیم می‌کنم.