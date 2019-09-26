به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پنج‌شنبه‌شب پس از تساوی بدون گل تیمش در برابر پیکان تهران در اهواز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: وقتی تیمی خوب دفاع می‌کند باید از موقعیت‌های به دست آمده به خوبی استفاده کرد ولی ما به خوبی استفاده نکردیم و پیروز این بازی نشدیم.

وی افزود: بازیکنان فولاد امروز حتی در ارسال پاس‌های ۵۰ و ۱۰۰ متری هم اشتباه می‌کردند و این مسئله به ما ضربه زد و از این بابت از بازیکنان خودم گله‌مند هستم. در چنین شرایطی مربی نمی‌تواند کاری بکند چرا که لو دادن تو خیلی ما را به زحمت می‌انداخت.

نکونام با اشاره به اینکه شرایط تیم فولاد خوب است، بیان کرد: ما سعی کردیم مشکلات خود در خط دفاع را حل کنیم و حالا باید به دنبال دستیابی به یک شرایط خوب در خط حمله باشیم. امروز به پیروزی نیاز داشتیم و اگر در اول بازی به گل می‌رسیدیم و در دادن پاس‌ها دقت می‌کردیم می‌توانستیم به خوبی به هدف خود برسیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان همچنین دلیل تعویض‌هایش را چنین بیان کرد: احمد عبدالله زاده نزدیک به مصدومیت شدید بود به همین دلیل ترجیح دادم وی را تعویض کنم. برای این کار بیت سعید را راهی میدان گردم تا بتوانیم از کناره‌ها به حریف ضربه بزنیم.

نکونام در خصوص اعتراض هواداران فولاد و سر دادن شعار «حیا کن، رها کن» خطاب به وی گفت: فوتبال یک واقعیت دارد. امروز سپاهان دو بر صفر مقابل پرسپولیس پیروز شد. هواداران توقع برد دارند. ما به لحاظ دفاعی خوب هستیم و باید در حمله هم خوب باشیم. تیم ما مقابل همین سپاهانی که امروز برنده شد، بدون ۶ بازیکن اصلی‌اش به مساوی رسید و یک موقعیت گل هم به این تیم ندادیم. با خودم تعارف ندارم و اگر مشکلی باشد، مطرح می‌کنم. ما باید تلاش کنیم که بهتر شویم. همین تیم پیکان که امروز با ما بازی کرد، هفته گذشته ۶ گل زده بود و تاکنون نیز ۱۰ گل به ثمر رسانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، شامگاه امروز تیم‌های فولاد خوزستان و پیکان تهران به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی بدون گل به پایان رسید.