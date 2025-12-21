  1. استانها
  2. فارس
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۸

به مناسبت شب یلدا

آغاز فعالیت ادارات و مراکز آموزشی فارس فردا با ۱.۵ ساعت تأخیر

شیراز- استاندار فارس در پیامی به مناسبت شب یلدا گفت: به منظور هم نشینی بیشتر خانواده ها در این شب ، دوشنبه یک دی ماه مدارس،دانشگاه‌ها و ادارات استان با یک ساعت و نیم تاخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی با گرامی‌داشت آئین شب یلدا، این سنت کهن ایرانی را نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند میان مشاهده علمی طبیعت، نظم اجتماعی و انتقال بین‌نسلی دانش و تجربه در فرهنگ ایرانی توصیف کرد.

وی شب یلدا را نماد غلبه نور بر تاریکی دانست و گفت: این آئین دیرپا در حافظه تاریخی ملت ایران، نشانه پیروزی آگاهی بر جهل و امید بر یأس است و طی قرن‌ها به رفتاری فرهنگی، ماندگار و معناپرداز تبدیل شده است.

استاندار فارس با اشاره به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این سنت افزود: یلدا تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه حاصل رصد دقیق گردش زمان و طبیعت و جلوه‌ای از خرد جمعی جامعه ایرانی است که در قالب آئین‌های فرهنگی پایدار بازتولید شده است.

امیری با تأکید بر تلفیق سنت‌های ملی با تعالیم اسلامی تصریح کرد: آئین شب یلدا، در هم‌نشینی با آموزه‌های نورانی اسلام، بستری مؤثر برای تقویت صله‌رحم، تحکیم پیوندهای خویشاوندی و بازآفرینی جایگاه نهاد خانواده در جامعه ایرانی اسلامی فراهم کرده است.

وی نهاد خانواده را ستون استوار هویت ملی و سرمایه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگ ایرانی که در گذر تاریخ با گفتمان اخلاق مدارانه اسلام پیوندی عمیق یافته، در چنین شب‌هایی خود را در گفت‌وگو، روایت‌ها و همدلی‌های خانوادگی بازمی‌یابد.

استاندار فارس یلدا را پاسداشت خرد جمعی و تجربه تاریخی ایرانیان خواند و افزود: این آئین فرصتی برای مکث در شتاب زندگی امروز و یادآوری ارزش‌هایی است که جامعه را به هم پیوند می‌زند و امید را زنده نگه می‌دارد.

امیری در پایان ضمن گرامی‌داشت این سنت ریشه‌دار، شبی سرشار از مهر، آرامش و روشنایی برای مردم استان فارس آرزو کرد و گفت: آئین یلدا همچون همیشه پیام‌آور امید، پیوند و تقویت سرمایه‌های اجتماعی است.

بر اساس اعلام استاندار فارس، در راستای فراهم‌سازی فرصت بیشتر برای هم‌نشینی خانواده‌ها در شب یلدا، ساعت آغاز به کار مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و ادارات استان فارس در روز دوشنبه یکم دی‌ماه ۱۴۰۴، یک ساعت و نیم با تأخیر خواهد بود.

