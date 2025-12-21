به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال علوی صبح یکشنبه در مرحله پایانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه شیراز، با اشاره به کیفیت مباحث مطرح‌شده در این رقابت‌ها، گفت: مناظرات دانشجویی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی، مباحث جدی و ارزشمندی را شکل داد که بیانگر زنده بودن فضای دانشگاه و حضور دانشجویان فعال، تحلیل‌گر و آگاه است.

وی ضمن تبریک برگزاری این مسابقات، از سطح بالای گفت‌وگوها و گزاره‌های مطرح‌شده در مناظرات تقدیر کرد و افزود: نفس برگزاری مناظره، خود یک دستاورد بزرگ و ارزشمند است و فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف استان در کنار یکدیگر، اقدامی شایسته و قابل تقدیر محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر سیاسی استانداری فارس با تأکید بر اهمیت کرسی‌های آزاداندیشی در محیط‌های دانشگاهی تصریح کرد: مناظره فرصتی است تا دانشجو با جسارت اندیشه خود را بیان کند و در عین حال بیاموزد که گفت‌وگو و هم‌نشینی با دیدگاه‌های مخالف نه‌تنها ممکن، بلکه سازنده است؛ چنین برنامه‌هایی به پرورش روحیه گفت‌وگو و تاب‌آوری در برابر نظر مخالف کمک می‌کند.

علوی ادامه داد: مباحث مطرح‌شده در مناظرات رده‌بندی و فینال نشان داد دانشجویان آزاد و آگاه، همدل با مردم و همراه با دولت، در متن جامعه حضور دارند و دغدغه‌های آنان برخاسته از نیازهای واقعی جامعه است.

وی با بیان اینکه آینده کشور با تفکر و اندیشه مردم و دانشجویان روشن‌تر خواهد شد، افزود: وقتی دانشجو دغدغه‌مند باشد و تحلیل کند، جامعه در مسیر پویایی و پیشرفت قرار می‌گیرد.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و در خصوص یکی از گزاره‌های مطرح‌شده در مناظرات، مبنی بر واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌ها و شوراهای محلی، گفت: تفویض اختیارات در برخی حوزه‌ها ضروری است و می‌تواند به افزایش کارآمدی منجر شود، اما این موضوع نیازمند تعیین دقیق سطح اختیارات، تأمین ابزار و اعتبارات لازم، آمایش سرزمینی و نگاهی متوازن است.

وی همچنین در خصوص یکی دیگر از گزاره‌های مناظره که به سیاست خارجی اختصاص داشت، تأکید کرد: مؤلفه‌های ایدئولوژیک و ژئوپولتیک باید به‌صورت هم‌زمان مدنظر قرار گیرند و تفکیک کامل این دو امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه، مردم ایران با وجود مشکلات و تفاوت سلایق، یکدل و یک صدا در برابر رژیم صهیونیستی ایستادند و این همدلی، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور محسوب می‌شود.

علوی تصریح کرد: ما ایرانی هستیم و به آن افتخار می‌کنیم؛ همان‌گونه که پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) بر پایه یک گفتمان ایدئولوژیک شکل گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گفتمان شکل‌گرفته در مناظرات دانشجویی نشان داد دانشجویان دانشگاه‌های استان فارس، فعال، پویا، باسواد و دغدغه‌مند هستند.