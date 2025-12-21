  1. استانها
آماده‌باش کامل راهداری شهرستان شهرکرد در بارش‌ها

شهرکرد- رئیس راهداری شهرکرد گفت: هم‌زمان با آغاز بارش برف و باران، نیروهای راهداری با آمادگی کامل و به‌صورت شبانه‌روزی وارد عمل شدند تا از انسداد محورهای مواصلاتی جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مولایی صبیح یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش بی‌وقفه راهداران در بارش‌های اخیر اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز بارش برف و باران، نیروهای راهداری شهرستان شهرکرد با آمادگی کامل و به‌صورت شبانه‌روزی وارد عمل شدند تا از انسداد محورهای مواصلاتی جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در این عملیات، ۴۵ نیروی راهدار مستقر در ۵ راهدارخانه و با استفاده از ۲۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، در قالب ۵ اکیپ عملیاتی، مسئولیت برف‌روبی، یخ‌زدایی و حفظ و نگهداری راه‌های اصلی، فرعی، روستایی و بزرگراه‌های شهرستان را بر عهده داشتند.

مولایی بیان داشت: طی شبانه‌روز گذشته، حدود ۳۵۰ کیلومتر از محورهای شهرستان شهرکرد برف‌روبی و یخ‌زدایی شد و برای افزایش ایمنی تردد، بیش از ۳۰۰ تن انواع شن و نمک در محورهای مواصلاتی پاشیده شد.

رئیس راهداری شهرستان شهرکرد با بیان اینکه گردنه‌ها و مسیرهای سخت و صعب‌العبور به‌صورت مستمر پایش و مراقبت شدند، گفت: حضور به‌موقع و تلاش مستمر راهداران باعث شد مردم استان بتوانند با آسودگی خاطر و بدون اختلال در تردد، از محورهای ارتباطی استفاده کنند.

وی با اشاره به عملکرد موفق راهداران در این سامانه بارشی خاطرنشان کرد: برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۴ و با وجود بارش‌های سنگین در شهرکرد، تمامی راه‌های شهرستان به‌صورت کامل، مستمر و بدون وقفه باز نگه داشته شد.

مولایی ادامه داد: عملیات برف‌روبی و تخلیه شانه‌های جاده در محور مرغملک به هارونی توسط اکیپ مرغملک همچنان ادامه دارد و راهداران تا عادی شدن کامل شرایط جوی در آماده‌باش کامل خواهند بود.

