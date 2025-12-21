به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مولایی صبیح یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش بیوقفه راهداران در بارشهای اخیر اظهار کرد: همزمان با آغاز بارش برف و باران، نیروهای راهداری شهرستان شهرکرد با آمادگی کامل و بهصورت شبانهروزی وارد عمل شدند تا از انسداد محورهای مواصلاتی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: در این عملیات، ۴۵ نیروی راهدار مستقر در ۵ راهدارخانه و با استفاده از ۲۵ دستگاه ماشینآلات راهداری، در قالب ۵ اکیپ عملیاتی، مسئولیت برفروبی، یخزدایی و حفظ و نگهداری راههای اصلی، فرعی، روستایی و بزرگراههای شهرستان را بر عهده داشتند.
مولایی بیان داشت: طی شبانهروز گذشته، حدود ۳۵۰ کیلومتر از محورهای شهرستان شهرکرد برفروبی و یخزدایی شد و برای افزایش ایمنی تردد، بیش از ۳۰۰ تن انواع شن و نمک در محورهای مواصلاتی پاشیده شد.
رئیس راهداری شهرستان شهرکرد با بیان اینکه گردنهها و مسیرهای سخت و صعبالعبور بهصورت مستمر پایش و مراقبت شدند، گفت: حضور بهموقع و تلاش مستمر راهداران باعث شد مردم استان بتوانند با آسودگی خاطر و بدون اختلال در تردد، از محورهای ارتباطی استفاده کنند.
وی با اشاره به عملکرد موفق راهداران در این سامانه بارشی خاطرنشان کرد: برای نخستینبار در سال ۱۴۰۴ و با وجود بارشهای سنگین در شهرکرد، تمامی راههای شهرستان بهصورت کامل، مستمر و بدون وقفه باز نگه داشته شد.
مولایی ادامه داد: عملیات برفروبی و تخلیه شانههای جاده در محور مرغملک به هارونی توسط اکیپ مرغملک همچنان ادامه دارد و راهداران تا عادی شدن کامل شرایط جوی در آمادهباش کامل خواهند بود.
