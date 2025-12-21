به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ تهران، با اشاره به نتایج پایش‌های تخصصی کارشناسان HSE از کارگاه پروژه خیالستان زندگی اظهار داشت: این کلان‌پروژه با هدف بازآفرینی ایمن فضای شهری بر فراز بزرگراه امام علی (ع)، ارتقای کیفیت زندگی، افزایش سرزندگی شهری و ترمیم گسست‌های کالبدی میان محلات سبلان، لشگر و وحیدیه در حال اجراست.

وی افزود: با توجه به بازدیدهای میدانی که با هدف ارزیابی الزامات بهداشت حرفه‌ای و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شده است؛ نتایج نشان می‌دهد با اتمام فاز نخست (مسقف‌سازی بزرگراه) و آغاز عملیات اجرایی فاز دوم از ماه گذشته، روند تجهیز پروژه با دقت و سرعت در حال انجام است.

شهردار منطقه ۸ با تأکید بر نقش مدیریت شهری در پیشبرد ایمنی پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: پروژه خیالستان زندگی با پیگیری در جذب اعتبارات ۱۵۰ میلیارد تومانی در بودجه و اتمام موفقیت‌آمیز نصب ۳۱۳ تیر بتنی بر روی ۹۱ شمع‌ستون، با نظارت مستمر و دقیق معاونت فنی و عمرانی بر عملکرد پیمانکاران، با رویکرد ارتقای ایمنی کارگاهی و حفاظت از محیط‌زیست در حال پیشرفت است.

تنهایی با اشاره به حضور پررنگ و مستمر کارشناسان اداره HSE منطقه در تمامی پروژه‌های عمرانی منطقه ۸ افزود: تعامل ساختاری میان معاونت فنی و عمرانی و اداره HSE، یکی از ارکان اصلی تحقق رویکرد توسعه ایمن شهری به‌شمار می‌رود و این هم‌افزایی نهادی، اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشت حرفه‌ای و حفاظت محیط‌زیست را در تمامی مراحل تکمیل ۶۶۰۰ مترمربع فضای ورزشی و تفریحی روی عرشه تضمین کرده است.

وی در ادامه افزود: بر اساس تأکید و الزام معاونت فنی و عمرانی منطقه، تمامی پیمانکاران موظف به اجرای کامل دستورالعمل‌ها و الزامات HSE، انجام منظم ارزیابی ریسک، کنترل ایمنی تجهیزات و ماشین‌آلات، پایش مستمر شرایط بهداشت کار و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی هستند که این اقدامات نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث کارگاهی دارد.

شهردار منطقه ۸ تصریح کرد: برای تضمین سلامت محیطی بهره‌برداران، تدابیر فنی ویژه‌ای از جمله نصب دیواره‌های صوتی و شیشه‌های مخصوص جهت مهار نویز و آلودگی بزرگراه پیش‌بینی شده است. این اقدامات استانداردهای سلامت محیط‌زیست را در ۶۶۰۰ مترمربع فضای ورزشی و تفریحی روی عرشه ارتقا داده و با پایش لحظه‌ای مخاطرات توسط کارشناسان، محیطی آرام را برای تعاملات اجتماعی شهروندان فراهم می‌سازد.

در پایان، تنهایی خاطرنشان کرد: تداوم پایش‌های تخصصی و فنی HSE در کلان‌پروژه خیالستان زندگی، این طرح را به نمونه‌ای موفق از تلفیق توسعه کالبدی با مدیریت ایمنی و سلامت محیط‌زیست در سطح مناطق ۲۲ گانه تهران تبدیل کرده است.