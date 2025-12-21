خبرگزاری مهر، گروه استانها - مطهره میرزایی: یلدا سنت باستانی ایرانی است که در دهه اخیر درگیر چالشهای نجومی بازار شده و به شکل متفاوتتری اجرا میشود.
به زعم آنکه سنت یلدایی درگرو برپایی صلح رحم است و هدف از برگزاری آن در کنارهم قرار گرفتن اعضا خانواده در طولانیترین شب سال است اما متأسفانه در سالهای اخیر قیمتها نجومی دخل و تصرفی بزنی در برگزاری این آئین برده و سفره صلح رحم خانوادهها کوچکتر شده است.
امروز اغلب خانوادهها اذعان دارند که نمیتوانند از حداقل هزینههای اقلام اساسی خود بربیایند و اگر بخواهند همانند سابق میزبان مهمانیهای حتی کوچک باشند بازهم قادر نخواهد بود که حداقل اقلام اول یه را برای میزبانی آماده کنند.
بازار قزوین در حوالی روزهای منتهی به یلدا با تمام ترددهای و شلوغیهایش با چهرههای نگران و متعجب مردم از گرانیها مواجه است.
خانمی که با احتیاط انار یلدایی را جدا میکرد و در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گرانیها بیداد میکند، چندمین دوری است که در بازار میگردم تا بتوانم میوهای با قیمت مناسب تهیه کنم، که البته میوه بخشی از خریدهای یلدایی است و هنوز خریدهای دیگر مانده است.
وی ادامه داد: این گرانیها گرما شب یلدایی را به حاشیه برده، امروزه کمتر کسی مهمانی برگزار میکند و در خانواده ما که هرساله در این شب در خانه مادرم مهمان بودیم بااین قیمتها قطعاً نمیتوانیم به شکل سابق مهمانی را برگزار کنیم چراکه پدر و مادرها امروز با اندک حقوق بازنشستگی حتی بیشتر از سایر خانوادهها با چالش برگزاری مهمانی همراهند.
وی در پایان گفت: اینکه یک پدر و مادر بخواهند در این شب میزبان فرزندان و نوهها باشند بیشک با هزینههای نجومی مواجه خواهند شد، هرچند در سال جاری من و خواهر و برادرانم تصمیم گرفتیم هرکدام بخشی از خریدها را انجام دهیم و یلدا را به شکل سادهتری برگزار کنیم اما در این بین خود ما هم نمیتوانیم از پس این تقسیم هزینهها بربیاییم از طرفی هم پدر و مادرم به سبب همین موضوع ناراحت هستند.
افزایش ۲۵ درصدی قیمت گوشت در استان
غلامحسین دایی دایی، رئیس اتحادیه قصابان استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چند ماه اخیر گوشت و رستههای وابسته به آن ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: اکنون قیمت گوشت گوسفندی ۹۰۰ تومان، گوساله یک میلیون و ۵۰ هزار تومان و اگر گوشت چرخکرده نیز از همین نوع باشد همین قیمت است و در صورت تنوع و مخلوط با موارد دیگر قیمت متفاوتتری خواهد داشت.
این مسئول تاکید کرد: قیمت گوشت ران و سرد دست ۲۵۰ تومان است و قیمتهای بالای فروش بازار را کاهش داده و مردم خرید ندارند.
وی در پایان گفت: خرید اصلاً وجود ندارد و عاملش این است که قاچاق اتفاق میافتاد و گوشت از استان خارج میشود.
افزایش قیمت ۴۰ درصدی میوه نسبت به سال گذشته
محمود جمال کاظمی، رئیس اتحادیه میوه و ترهبار استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار مهر درخصوص افزایش قیمت میوه و تره بار ابراز کرد: قیمت میوه طی چند روز اخیر افزایش نداشته است اما نسبت به سال گذشته ما شاهد افزایش ۴۰ درصدی میوه و ترهبار بودهایم.
وی در پایان ابراز کرد: در حوزه مرکبات نیز اقلام افزایش قیمت داشته است اما بطور کلی قیمت میوه بر اساس درجه یک بودن یا معمولی بودن آن لحاظ میشود برای مثال انار درجه یک که معمولاً جزو بارهای کم است ۱۲۰ هزار تومان در بازار عرضه میشود و قیمت انار معمولی بین ۵۰ الی ۸۰ هزار تومان است.
قیمت آجیل با دلار تغییر میکند
یکی از فروشندگان، آجیل و خشکبار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت آجیل به تناسب دلار تغییر کرده است و اکنون قیمت آجیل شیرین در بازار به تناسب مغزیجات متفاوت است اما معمولاً بین یک میلیون و ۷۵۰ الی ۲ میلیون و ۱۰۰ تومان و قیمت آجیل شور از ۹۱۵ هزار تومان الی ۲ میلیون و ۱۰۰ تومان متغیر است.
برنج و مرغ؛ رکوردداران گرانی شب یلدا
یکی از فروشندگان حبوبات بازار قزوین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یک ماه اخیر حدود ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت در تمام انواع برنج اعمال شده است و قیمت روز برنج علی کاظمی و هاشمی ۳۲۰ هزار تومان، عنبر بو ۲۲۰ الی ۲۴۰ هزار تومان است.
ابراهیم جمشیدی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت مرغ طی چند روز اخیر ۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داشته است و اکنون قیمت مرغ ۱۴۹ هزار تومان، ران بسته بندی ۱۵۲ هزار تومان و سمین ۱۵۷ هزار تومان، سینه بسته بندی ۲۷۴ هزار تومان و سمین ۲۷۵ هزار تومان، قیمت شنیسل ۳۱۶ هزار تومان و سمین ۳۳۰ هزار تومان، فیله ۳۹۰ هزار تومان و سمین ۳۹۰ هزار تومان، بال ۱۶۵ هزار تومان و سمین ۱۷۵ هزار تومان، جگرثمین ۵۰ هزار تومان، سنگدان سمین ۸۰ هزار تومان، پای مرغ سمین ۵۰ هزار تومان و هزینه دل مرغ سمین ۹۰ هزار تومان است.
اجازه التهاب بازار و سوءاستفاده سودجویان در شب یلدا را نخواهیم داد
علیرضا حسنپور با اشاره به افزایش تقاضای مردم برای خرید میوه، شیرینی، آجیل و اقلام پروتئینی در آستانه شب یلدا اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۵ آذرماه با همکاری دستگاههای مرتبط و در قالب گشتهای مشترک در سطح استان در حال اجراست.
وی افزود: در قالب این طرح، روزانه دو اکیپ گشت مشترک در شهر قزوین و چهار اکیپ در شهرستانهای استان از واحدهای صنفی آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، مرغ و گوشت، میادین میوه و ترهبار، بنکداریها و انبارها بازدید میکنند و علاوه بر نظارت بر سلامت کالاها، با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، درج نکردن قیمت و عدم ارائه فاکتور، در کوتاهترین زمان برخورد قانونی صورت میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با تأکید بر نقش مردم در پیشگیری از تخلفات صنفی گفت: همکاری شهروندان نقش مهمی در کاهش تخلفات دارد و مردم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و خدماتی، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی www.tazirat۱۳۵.ir ثبت کرده یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.
حسنپور با اشاره به پایش مستمر بازار مرغ در روزهای اخیر بیان کرد: رصدهای روزانه نشاندهنده تلاش برخی سودجویان برای انتقال غیرقانونی مرغ به خارج از استان است که با استفاده از اختیارات قانونی و همکاری دستگاههای نظارتی، اجازه ایجاد التهاب در بازار مرغ شب یلدا داده نخواهد شد.
وی تأمین امنیت غذایی را از اولویتهای اصلی سازمان تعزیرات دانست و تصریح کرد: واحدهای تولیدی، توزیعی و حملونقل موظف به رعایت ضوابط قانونی و پرهیز از هرگونه اقدام خارج از شبکه رسمی توزیع هستند و هرگونه حمل و جابهجایی مرغ بدون مجوز قانونی، تخلف آشکار محسوب میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین تأکید کرد: پرونده متخلفان بدون اغماض و با قاطعیت رسیدگی خواهد شد و اجازه داده نمیشود آرامش بازار و معیشت مردم در شب یلدا خدشهدار شود.
یلدا، شبی که در حافظه تاریخی ایرانیان همواره با گرما، صمیمیت و گردهمایی خانواده معنا یافته است، امروز بیش از هر زمان دیگری در سایه سنگین گرانیها قرار گرفته. سنتی که قرار بود یادآور نور در دل تاریکی و امید در بلندترین شب سال باشد، اکنون با دغدغههای معیشتی مردم گره خورده است.
بازار قزوین در روزهای منتهی به یلدا، پر از رفتوآمدهایی است که بیش از آنکه رنگ شادی داشته باشد، بوی نگرانی میدهد. مردمی که میان انارهای سرخ و آجیلهای رنگارنگ قدم میزنند، بیش از آنکه به زیبایی این شب فکر کنند، حساب دخل و خرجشان را مرور میکنند. افزایش ۲۵ درصدی قیمت گوشت، رشد ۴۰ درصدی میوه، نوسان شدید آجیل با نرخ دلار، جهش قیمت برنج و مرغ، همه و همه سفرههای یلدایی را کوچکتر کرده و دلهای بسیاری را سنگینتر ساخته است.
با این حال، یلدا همچنان زنده است؛ نه در شکوه سفرهها، بلکه در اراده خانوادهها برای حفظ صلحرحم. بسیاری تصمیم گرفتهاند هزینهها را تقسیم کنند، مراسم را سادهتر برگزار نمایند و گرمای دلها را جایگزین شکوه سفرهها کنند. شاید یلدا امسال سادهتر باشد، اما معنای آن همچنان پابرجاست: کنار هم بودن، یادآوری نور در دل تاریکی، و امید به فردایی روشنتر.
