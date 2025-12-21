پیام تسلیت مدیرعامل خانه کتاب برای درگذشت اشرف بروجردی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در پیامی درگذشت اشرف بروجردی را تسلیت گفت و فعالیت‌های او را نمونه‌ای از خدمات صادقانه معرفی کرد.

در این پیام تسلیت آمده است؛

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت دکتر اشرف بروجردی موجب اندوه فراوان جامعه علمی و فرهنگی ایران شد. این بانوی فرهیخته در عرصه مدیریت فرهنگی به ویژه معاونت فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و بعدها ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سابقه نیکی از خود برجای گذاشت و خدمات ارزشمندی در زمینه پاسداشت میراث مکتوب و گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش انجام داد.

به‌یقین خدمات و فعالیت‌های مرحوم دکتر بروجردی در تاریخ مدیریت فرهنگی ایران به‌عنوان نمونه‌ای از خدمت صادقانه ثبت خواهد شد. از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی سفرکرده رحمت و مغفرت الهی مسئلت دارم و این مصیبت را به خانواده محترم ایشان به‌ویژه جناب دکتر علاءالدین بروجردی؛ نماینده مردم شریف لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.