گزارشگر ویژه سازمان ملل: قاهره حامی نسل کشی فلسطینیان است

فرانچسکا آلبانیز تصویب توافقنامه خرید گاز از رژیم صهیونیستی توسط قاهره را حمایت این کشور از نسل کشی صهیونیست‌ها در غزه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ضمن انتقاد شدید از توافقنامه گازی بین مصر و رژیم صهیونیستی گفت که این توافقنامه نشان دهنده حمایت شگفت انگیز قاهره از تل آویو در نسل‌کشی فلسطینیان است.

آلبانیز افزود: مصر می‌تواند هر چه می‌خواهد بگوید، اما خرید گاز به ارزش ۳۵ میلیارد دلار از رژیم صهیونیستی نقض قوانین بین‌المللی است.

وی تاکید کرد که این توافقنامه نشانه‌ای عجیب از حمایت از رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی فلسطینیان است.

آلبانیز در حساب کاربری خود در ایکس از کشورها خواست تا کسب منافع اقتصادی را به ارزش‌های انسانی ترجیح ندهند.

آلبانیز در ماه مه گذشته خواستار طرح اتهاماتی علیه مقامات ارشد اتحادیه اروپا، از جمله اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، به دلیل همدستی در جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت از اسرائیل در طول تجاوز به غزه شده بود.

توافق گازی مصر و رژیم صهیونیستی که به تازگی به تصویب رسیده است، بزرگترین قرارداد در تاریخ رژیم صهیونیستی است که ارزش آن ۳۵ میلیارد دلار است.

