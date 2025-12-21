  1. استانها
نجات جان ۲ شهروند نهبندانی در شرایط جوی نامساعد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از نجات جان ۲ شهروند که به دلیل نامساعد بودن هوا مفقود شده بودند و همچنین کمک رسانی به شهروند گرفتار در سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن دشتستانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دو مورد تماس هموطنان با سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مفقود شدن ۲ شهروند و همچنین گیر کردن خودروی احدی از شهروندان در سیلاب لذا با توجه به حساسیت موضوع گشت‌های انتظامی به همراه هلال احمر جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی بیان داشت: مأموران انتظامی به همراه تیم هلال احمر شهرستان به موقعیت‌های اعلامی اعزام و پس از ساعتی گشت زنی و جست جو افراد مفقود شده را صحیح و سالم پیدا کردند و تحویل خانواده‌هایشان دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان با بیان اینکه ماموران به خودروی گرفتار در سیلاب نیز امدادرسانی کردند؛ خاطرنشان کرد: این اقدام خداپسندانه پلیس، خوشحالی و تقدیر و تشکر شهروندان و راننده خودرو را نیز به دنبال داشت.

