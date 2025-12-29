رکورد در خراسان جنوبی؛ شعار سال رنگ واقعیت گرفت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان خراسان جنوبی در سالهای اخیر به یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است.
با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایهگذاری برای تولید» که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، استان موفق شد با برنامهریزی دقیق و اجرای شاخصهای کلیدی، جایگاه ویژهای در جذب سرمایه و فعالسازی واحدهای تولیدی پیدا کند.
در گفتگویی تفصیلی با مجتبی شریعتیفر، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، عملکرد استان در تحقق شعار سال، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، فعالسازی پروژههای نیمهتمام و اقدامات حمایتی از واحدهای تولیدی بررسی شد. در ادامه، جزئیات این گفتگو را میخوانید.
*آقای شریعتیفر، لطفاً در ابتدا بفرمائید ستاد تحقق شعار سال در استان چگونه تشکیل شد و چه وظایفی دارد؟
با دستور استاندار، ستاد تحقق شعار سال در استان خراسان جنوبی تشکیل شد. هدف از تشکیل این ستاد، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، بانکها و سایر بخشهای زیرساختی برای اجرای برنامههای ابلاغی وزارت کشور است.
جلسات ستاد به صورت منظم، حداقل یکبار در ماه و گاهی دو بار برگزار میشود تا اقدامات عملیاتی برای تحقق شعار سال پیگیری شود. ستاد مسئول پایش شاخصهای اقتصادی، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، فعالسازی واحدهای تولیدی و ارائه گزارش به وزارت کشور است.
* شاخصهای ارزیابی استانها برای تحقق شعار سال شامل چه مواردی است؟
استانها بر اساس سه محور اصلی مورد ارزیابی یعنی بهبود فضای کسب و کار، راهاندازی واحدهای غیر فعال و فعالسازی واحدهای زیر ظرفیت و توسعه سرمایهگذاریها مورد ارزیابی قرار میگیرند.
در این چارچوب، ۱۶ شاخص اصلی و بیش از ۶۰ زیرشاخص به استانها ابلاغ شده است. این شاخصها شامل شاخصهای کمی و کیفی هستند و وزارت کشور گزارش عملکرد استانها را بر اساس مستندات ارائه شده بررسی میکند.
* استان خراسان جنوبی چه اقداماتی برای شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری انجام داده است؟
در شش ماهه اول سال جاری، استان موفق شد ۱۲۰ فرصت سرمایهگذاری را شناسایی کند که از این تعداد، ۷۴ فرصت مختص سرمایهگذاران خارجی است.
علاوه بر این، پروژههای عمرانی نیمهتمام به بستههای سرمایهگذاری تبدیل شدهاند تا بخش خصوصی بتواند آنها را به سرانجام برساند. از ۲۳ پروژه شناسایی شده، تاکنون ۹ پروژه به سرمایهگذاران واگذار شده است.
* درباره نواحی عاری از مجوز یا همان کلیرزونها توضیح دهید و نقش آنها در توسعه متوازن سرمایهگذاری چیست؟
شناسایی نواحی عاری از مجوز یکی از اقدامات مهم استان بود. در خراسان جنوبی، ۴۵ ناحیه کلیرزون شناسایی شد که هدف از آن، توزیع متوازن سرمایهگذاری در شهرستانها و جلوگیری از تمرکز سرمایه در مرکز استان است.
تاکنون ۳۷ پروژه در این نواحی آغاز شده و بیش از ۲ همت سرمایهگذاری در آنها انجام شده است. این مناطق کمک میکنند سرمایهگذاری به صورت عادلانه در کل استان توزیع شود و شهرستانهای کمتر توسعه یافته نیز از مزایای اقتصادی بهرهمند شوند.
* مجوزهای سرمایهگذاری چه نقشی در تسهیل جذب سرمایهگذار دارند؟
در استان خراسان جنوبی، ۳۰۰ مجوز بینام آماده ارائه به سرمایهگذاران است. این مجوزها بدون پیچیدگی و در کمترین زمان ممکن صادر میشوند.
علاوه بر این، استان کیف سرمایهگذاری تهیه کرده که اطلاعات تمام فرصتهای سرمایهگذاری و طرحهای فعال را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد تا بتوانند تصمیمگیری سریع و مطمئن داشته باشند.
* وضعیت واحدهای تولیدی نیمه فعال یا غیرفعال چگونه مدیریت شده است؟
واحدهای تولیدی زیر ظرفیت یا غیرفعال، یکی از شاخصهای مهم ارزیابی استانها هستند. در خراسان جنوبی، اقدامات متعددی برای احیای این واحدها از جمله تعیین ۳۹ مدیر پروژه از داخل دستگاههای اجرایی تا سطح شهرستان برای پیگیری پروژهها، رفع موانع قانونی و زیست محیطی و تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور استاندار برای حل مشکلات واحدها انجام شده است.
نتیجه این اقدامات، فعال شدن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت اشتغال در استان بود.
*در حوزه سرمایهگذاری خارجی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
استان اقدامات متعددی برای جذب سرمایهگذار خارجی انجام داده است. اعزام هیئتهای تجاری به خارج از کشور، پذیرش هیئتهای تجاری خارجی، شناسایی ایرانیان مقیم خارج از کشور علاقهمند به سرمایهگذاری در استان و ارائه فرصتهای سرمایهگذاری از جمله این اقدامات است. تاکنون ۱۲۵ ایرانی مقیم خارج از کشور علاقهمند به سرمایهگذاری شناسایی شدهاند.
* درباره وضعیت تورم در استان چه اطلاعاتی دارید؟
خراسان جنوبی در شش ماه متوالی کمترین نرخ تورم کشور را داشته است. این موضوع نشاندهنده ثبات اقتصادی استان و موفقیت سیاستهای اقتصادی در کنترل قیمتهاست.
در مدت مشابه سال گذشته، استان جزو استانهای گران کشور بود، اما اکنون با تدابیر اتخاذ شده، ارزانترین استان کشور محسوب میشود.
* رتبه استان در تحقق شعار سال چگونه ارزیابی شد؟
براساس ارزیابی وزارت کشور، استان خراسان جنوبی رتبه دوم کشور در تحقق شعار سال را کسب کرد. این رتبه حاصل تلاش تیمی و همراهی تمامی دستگاههای اجرایی، بانکها، دانشگاهها و بخش خصوصی است. همچنین، استاندار شخصاً در جلسات ستاد تحقق شعار سال حضور دارند و دستورات لازم برای پیشبرد پروژهها صادر میکنند.
* آیا میتوانید درباره روند ارزیابی شاخصها توضیح دهید؟
بله. همه مستندات و اقدامات استانها از نیمه اول مهرماه به وزارت کشور ارسال شد. روند ارزیابی شامل بررسی دقیق اسناد، بازدید میدانی و راستیآزمایی اطلاعات بود تا نتایج دقیق و قابل اعتماد ارائه شود.
حتی برخی استانها با مراجعه مستقیم به وزارت کشور اقدامات و پروژههای خود را مستند کردند.
* اقدامات استان در حوزه رفع موانع تولید و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چه نتایجی داشته است؟
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هر ماه تشکیل میشود و ریاست آن بر عهده استاندار است. در این شورا، مشکلات واحدهای تولیدی بررسی و حل میشوند. تاکنون ۹ پیشنهاد به سطح ملی ارسال شده که ۵ مورد آن دستاورد ملی داشته است.
همچنین جلسات کارگروه رفع موانع تولید و تعامل با بخش معدن استان، منجر به حل مشکلات طولانی مدت این واحدها شده است.
* پیرو موفقیتهای استان، چه چشماندازی برای آینده خراسان جنوبی متصور هستید؟
استان خراسان جنوبی به تدریج تبدیل به یک مقصد امن و مورد اعتماد برای سرمایهگذاران شده است. با تداوم این اقدامات، حفظ رتبه دوم کشور و حتی ارتقای جایگاه استان در پایان سال، قابل دسترسی خواهد بود.
تلاش ما بر این است که توسعه اقتصادی استان به صورت متوازن ادامه یابد و تمامی شهرستانها از فرصتهای سرمایهگذاری بهرهمند شوند.
* در پایان، چه پیامی به مردم و سرمایهگذاران دارید؟
پیرو منویات مقام معظم رهبری، همراهی با مجموعه دولت وظیفه مردم است و استان خراسان جنوبی نمونهای موفق در این زمینه است. مردم ولایتمدار و بخش خصوصی فعال استان، پایههای این موفقیت هستند.
امیدواریم با همدلی، تلاش و مدیریت صحیح، روند رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در استان ادامه یابد و خبرهای خوب بیشتری برای مردم ارائه شود.
کلام آخر: گفتوگوی تفصیلی با مجتبی شریعتیفر نشان میدهد خراسان جنوبی با مدیریت هوشمند و اقدامات هماهنگ، موفق شده است به جایگاه ویژهای در جذب سرمایهگذاری و تحقق شعار سال دست یابد.
استان با ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری، احیای واحدهای تولیدی و شناسایی نواحی عاری از مجوز، زمینه توسعه متوازن اقتصادی را فراهم کرده است.
