  1. استانها
  2. تهران
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

دادستان رودهن: با گران‌فروشان شب یلدا برخورد قاطع می‌شود

دادستان رودهن: با گران‌فروشان شب یلدا برخورد قاطع می‌شود

دماوند- دادستان عمومی و انقلاب رودهن با تأکید بر صیانت از حقوق مردم در آستانه شب یلدا، از برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه گران‌فروشی و تخلف در بازار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری، در نشست شورای اداری رودهن با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق شهروندان در آستانه شب یلدا، از برخورد قاطع دستگاه قضائی با گران‌فروشان و متخلفان بازار خبر داد.

وی با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد کام مردم در شب یلدا تلخ شود، اظهار داشت: هرگونه گران‌فروشی و سوءاستفاده از فضای این مناسبت با واکنش جدی و قانونی مواجه خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب رودهن با اشاره به نقش مهم اصناف، اتحادیه‌ها و تعزیرات حکومتی افزود: این مجموعه‌ها باید با اقدامات هماهنگ، منظم و مستمر، فروشگاه‌های متخلف و گران‌فروش را شناسایی کرده و در چارچوب قانون با آن‌ها برخورد کنند.

بختیاری تصریح کرد: دستگاه قضائی در کنار اصناف و تعزیرات قرار دارد و اجازه نخواهد داد حقی از مردم تضییع شود یا کسی جرأت اجحاف و گران‌فروشی داشته باشد.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در روزهای منتهی به شب یلدا، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را گزارش کنند تا با همکاری مردم، سلامت بازار و حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

کد خبر 6696852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • لاله DE ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ناحقی در حق ما مردم که انقدر گرون می کنن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها