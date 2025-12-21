به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری، در نشست شورای اداری رودهن با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق شهروندان در آستانه شب یلدا، از برخورد قاطع دستگاه قضائی با گران‌فروشان و متخلفان بازار خبر داد.

وی با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد کام مردم در شب یلدا تلخ شود، اظهار داشت: هرگونه گران‌فروشی و سوءاستفاده از فضای این مناسبت با واکنش جدی و قانونی مواجه خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب رودهن با اشاره به نقش مهم اصناف، اتحادیه‌ها و تعزیرات حکومتی افزود: این مجموعه‌ها باید با اقدامات هماهنگ، منظم و مستمر، فروشگاه‌های متخلف و گران‌فروش را شناسایی کرده و در چارچوب قانون با آن‌ها برخورد کنند.

بختیاری تصریح کرد: دستگاه قضائی در کنار اصناف و تعزیرات قرار دارد و اجازه نخواهد داد حقی از مردم تضییع شود یا کسی جرأت اجحاف و گران‌فروشی داشته باشد.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در روزهای منتهی به شب یلدا، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را گزارش کنند تا با همکاری مردم، سلامت بازار و حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.