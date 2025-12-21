عضو کمیسیون انرژی: انتقال آب طالقان تهران را از بحران عبور داد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، صبح یکشنبه، با بیان اینکه وزارت نیرو در مقطع حساس کم‌آبی تهران اقدامات مناسبی انجام داد، اظهار کرد: با توجه به شرایط بحرانی که در تأمین آب تهران به‌وجود آمد، وزارت نیرو تلاش کرد با ایجاد خط انتقال از سد طالقان، آب را به مرکز برساند که این اقدام بسیار کار خوبی بود.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات زیرساختی افزود: اقدامات مقطعی وزارت نیرو قابل تقدیر است، اما لازم است تدابیر اساسی‌تری از جمله آماده‌سازی سدها، لای‌روبی و افزایش بهره‌وری منابع موجود نیز در دستور کار قرار گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اهمیت نگاه بلندمدت به مدیریت منابع آب تصریح کرد: وزارت نیرو علاوه بر اقداماتی که تاکنون انجام داده، باید برای تقویت منابع آبی، به‌ویژه در حوزه‌های آبخیزداری، برنامه‌ریزی و تلاش جدی‌تری داشته باشد.

دهقان ناصرآبادی در ادامه درباره موضوع جابه‌جایی پایتخت نیز گفت: انتقال پایتخت موضوعی نیست که به‌صورت مقطعی درباره آن تصمیم‌گیری شود و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در سطوح بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو با بهره‌گیری از نیروهای متخصص خود باید ظرفیت مناطق مختلف کشور را در جهت تأمین پایدار آب شرب شناسایی کرده و از این ظرفیت‌ها به‌صورت علمی و هدفمند استفاده کند.