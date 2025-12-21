رینگ سوم ترافیکی اصفهان اشباع شد؛اجرای ۱۰۰ کیلومتر رینگ پساب شهری

اصغر کشاورزراد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدیریت شهری اصفهان تمرکز خود را در دوره ششم مدیریت شهری بر اجرای پروژههای اولویتدار قرار داده است، اظهار کرد: در قالب بسته پرواز اصفهان، ۶۰ پروژه شاخص تعریف شده که به لحاظ تعدادی، بیش از ۵۰ درصد آنها به حوزه عمران شهری اختصاص دارد و هدفگذاری شهرداری این است که تمامی این پروژهها در همین دوره به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: این پروژهها با رویکرد اثرگذاری مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان طراحی شدهاند تا نتایج آنها در کوتاهمدت و بلندمدت بهصورت ملموس در کیفیت زندگی مردم نمایان شود.
پیامدهای صنعتیشدن اصفهان
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با تأکید بر لزوم تحلیل پروژهها در بستر تاریخی شهر تصریح کرد: اصفهان شهری با هویت تاریخی، فرهنگی و گردشگری است که در دهههای گذشته به سمت صنعتیشدن حرکت کرده و این روند، پیامدهایی از جمله آلودگی هوا، مشکلات زیستمحیطی، خشکی زایندهرود و پدیده نگرانکننده فرونشست زمین را به همراه داشته است.
وی ادامه داد: پروژههای بسته پرواز اصفهان در کوتاهمدت آثار قابلتوجهی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی، محیط زیستی و خدمات شهری خواهند داشت و در بلندمدت نیز شهر را به مسیر اصیل تاریخی و گردشگری خود بازمیگردانند؛ مسیری که هم برای شهروندان و هم برای توسعه ملی سودمند است.
رینگ چهارم، پروژهای کلیدی برای کاهش ترافیک و آلایندگی
کشاورزراد با اشاره به نقش پروژههای حملونقلی در کاهش مشکلات ترافیکی و زیستمحیطی شهر گفت: یکی از مهمترین پروژههای عمرانی اصفهان، رینگ چهارم ترافیکی است که تاکنون ۱۴ کیلومتر از آن بههمراه پلها و تقاطعهای غیرهمسطح در این دوره مدیریت شهری به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: برنامهریزی شده است حدود شش کیلومتر دیگر از این مسیر، شامل تقاطع غیرهمسطح شهید فخریزاده، تعریض پل روی رودخانه و حدفاصل کیلومتر ۶۹ تا ۷۱ رینگ چهارم، در همین دوره افتتاح شود که نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و آلایندگی هوای شهر خواهد داشت.
اجرای رینگ پساب؛ اقدامی کمنظیر برای حفظ منابع آب
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به اجرای پروژه رینگ پساب شهری تصریح کرد: اجرای ۱۰۰ کیلومتر رینگ پساب بههمراه مخازن و تصفیهخانهها از اقدامات کمنظیر مدیریت شهری اصفهان است که با هدف کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با فرونشست زمین در حال اجراست و تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی ادامه داد: استفاده از پساب تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز شهری، علاوه بر کاهش فشار بر سفرههای آب زیرزمینی، آثار مثبت زیستمحیطی قابلتوجهی برای اصفهان به همراه خواهد داشت.
کشاورزراد با اشاره به شرایط خاص کشور و اجرای پروژههای عمرانی در دوران جنگ دوازدهروزه تحمیلی اظهار کرد: در این مقطع، هیچیک از پروژههای عمرانی شهرداری اصفهان متوقف نشد و فعالیتها با هدف حفظ نشاط اجتماعی و تقویت روحیه عمومی شهروندان با قدرت ادامه یافت.
وی افزود: تأمین مالی پروژهها با حمایت معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان و از روشهای متنوع نقدی، غیرنقدی، مشارکتی، تسهیلاتی و بهرهگیری از ابزارهای مالی انجام شد که همین موضوع، روند اجرای پروژهها را تسریع کرد.
تمرکز بر تکمیل پروژهها و جلوگیری از نیمهتمام ماندن طرحها
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به تعریف یکهزار و ۴۰ پروژه شهری در سال جاری بیان کرد: برای جلوگیری از نیمهتمام ماندن پروژهها، اولویت اصلی مدیریت شهری تکمیل ۶۰ پروژه بسته پرواز اصفهان است، هرچند سایر پروژهها نیز با برنامهریزی دقیق در حال اجراست.
وی ابراز امیدواری کرد با تحقق بودجه سال جاری، بخش قابلتوجهی از این پروژهها تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
کشاورزراد درباره تأثیر ترافیکی رینگ چهارم گفت: رینگ سوم شهر اصفهان بیش از ۹۰ درصد اشباع شده و بهرهبرداری از رینگ چهارم این امکان را فراهم میکند که خودروهای عبوری از شمال، جنوب، شرق و غرب شهر بدون ورود به مرکز شهر تردد کنند؛ موضوعی که کاهش ترافیک، صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش زمان سفر شهروندان را به دنبال دارد.
وی با اشاره به پروژههای بزرگ تقاطعی از جمله مجموعه پلها و زیرگذر شهید آیتالله رئیسی و پروژه شهید فخریزاده افزود: مجموع اعتبار این پروژهها با احتساب آزادسازیها به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میرسد و پیشرفت فیزیکی آنها قابلتوجه است.
به گفته معاون عمران شهری شهردار اصفهان، پروژه مجموعه پلها و زیرگذر شهید آیتالله رئیسی با هدف ارتقای ایمنی و اتصال ایمن محلههای حصه شمالی و جنوبی اجرا میشود؛ محدودهای که بر اساس اعلام پلیس راه، یکی از نقاط حادثهخیز کشور محسوب میشود.
وی همچنین به پروژههای هویتی و اجتماعی شهر اشاره کرد و گفت: اجرای بوستانهای خانوادهمحور، باغ مشاهیر، فازهای مختلف دریاچه باغ فدک، باغ تندرستی، گذر صنایع دستی، مراکز فرهنگی و سالنهای جانبی اجلاس بینالمللی، نقش مهمی در تقویت برند شهری اصفهان و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان دارد.
