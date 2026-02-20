خبرگزاری مهر، گروه استانها: کهگیلویه و بویراحمد با وجود ظرفیتهای کمنظیر طبیعی و گردشگری، هنوز حتی یک متر آزادراه در محدوده خود ندارد.
این در حالی است که بسیاری از استانهای همجوار به شبکه آزادراهی متصل شدهاند و سهم بیشتری از فرصتهای سرمایهگذاری و ترانزیت را جذب میکنند.
در این میان یکی از محورهایی که میتواند مرکز کهگیلویه و بویراحمد را به شبکه آزاد راهی متصل کند محور یاسوج–اقلید است که به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی استان، سالانه شاهد سوانح متعدد رانندگی است.
طول مسیر، کوهستانی بودن منطقه و پیچوخمهای فراوان، ایمنی تردد را کاهش داده و خسارات جانی و مالی سنگینی بر جای گذاشته است.
کارشناسان معتقدند تبدیل این محور به مسیر بزرگراهی و اتصال آن به آزادراه شیراز–اصفهان، نقش مهمی در کاهش تصادفات و توسعه استان خواهد داشت.
چرایی ساخت جاده؛ ایمنی، توسعه و گردشگری
بهبود این مسیر تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه ضرورتی برای ارتقای ایمنی و کاهش تلفات جادهای است.
کاهش ۱۶ تا ۱۷ کیلومتری مسیر و حذف پیچهای حادثهخیز، زمان سفر و استهلاک خودرو را به طور قابل توجهی کم میکند و از سوی دیگر، توسعه این محور به رونق گردشگری کمک میکند.
یاسوج به عنوان پایتخت طبیعت ایران، سالانه میزبان گردشگران زیادی است و تسهیل دسترسی به این شهر، میتواند شمار سفرها را افزایش دهد.
همچنین دسترسی آسانتر به پیست اسکی کاکان، زمینه تبدیل این ظرفیت زمستانی به قطب گردشگری چهار فصل جنوب کشور را فراهم میکند.
مشخصات فنی بزرگترین قرارداد تاریخ استان
مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: طول قطعه اول ۱۰ کیلومتر است.
علی پارسایی افزود: در این قطعه بیش از سه میلیون مترمکعب خاکبرداری و ۳۷۲ هزار مترمکعب خاکریزی انجام میشود.
وی ادامه داد: سه تونل به طول هزار و ۳۰۰ متر و ۳۰ پل در این مسیر احداث خواهد شد.
به گفته وی، اعتبار این قرارداد دو هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان است و بزرگترین قرارداد عمرانی تاریخ استان محسوب میشود.
۲۰ همت اعتبار برای تکمیل پروژه
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: اتصال استان به شبکه آزادراهی از مطالبات دیرینه مردم بود که امروز وارد فاز اجرایی شده است.
یدالله رحمانی افزود: برای تکمیل کامل این مسیر بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز است.
وی بیان کرد: قطعه نخست به طول حدود ۵۵ کیلومتر آغاز شده و حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این فاز پیشبینی شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: این پروژه با مشارکت ۴۰ درصدی وزارت راه، ۳۰ درصدی بخش خصوصی و ۳۰ درصدی شبکه بانکی اجرا میشود.
صرفهجویی سالانه میلیاردی و رشد اقتصادی
وی گفت: با بهرهبرداری از این مسیر، سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد تومان صرفهجویی در مصرف سوخت خواهیم داشت.
وی افزود: کاهش تصادفات و خسارات ناشی از آن نیز بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه اقتصادی به همراه دارد.
رحمانی تصریح کرد: این پروژه رشد پنج تا هفت درصدی اقتصاد منطقهای را رقم میزند و برای ۵۰۰ نفر در دوره اجرا اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
اتصال به کریدورهای ملی؛ اولویت وزارت راه
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای این پروژه، بنبست ارتباطی یاسوج برطرف میشود.
هوشنگ بازوند افزود: در کشور ۱۱ کریدور آزادراهی تعریف شده که یکی از آنها از این استان عبور میکند.
وی بیان کرد: تاکنون حدود ۷۰ درصد منابع پروژه تأمین شده و با تکمیل اعتبارات، عملیات اجرایی شتاب میگیرد.
بازوند تأکید کرد: توسعه بزرگراهها و ارتقای ایمنی مسیرها از اولویتهای جدی وزارت راه است.
چشمانداز پیشرو
مسئولان استانی ابراز امیدواری کردهاند با حمایت وزارت راه و شهرسازی، زمان اجرای ۴۸ ماهه پروژه کاهش یابد.
اتصال یاسوج به آزادراه شیراز–اصفهان، گامی اساسی در مسیر خروج کهگیلویه و بویراحمد از انزوای ارتباطی و حرکت به سمت توسعه متوازن خواهد بود؛ مسیری که تحقق آن نیازمند تأمین کامل بیش از ۲۰ همت اعتبار است.
