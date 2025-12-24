  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۹

امامی یگانه: عملیات اجرایی ۷۸ طرح اقتصادی در سال جاری آغاز شده است

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی ۷۸ طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۵۰هزار میلیارد تومان طی سال جاری در استان اردبیل آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه سه شنبه در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: طی یک سال گذشته مجوز احداث ۶۰۰ واحد صنعتی در سطح استان اردبیل صادر شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری است.

وی کمبود ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های نقدینگی را از دغدغه‌های اصلی واحدهای تولیدی دانست و افزود: رفع این چالش‌ها بدون تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

استاندار اردبیل با اشاره به تدوین نقشه راه ۲ ساله توسعه استان در جریان سفر رئیس‌جمهور، تصریح کرد: توزیع تسهیلات مصوب این سفر باید عادلانه و مبتنی بر اولویت‌های واقعی و نیازهای واحدهای تولیدی انجام شود.

امامی یگانه اولویت اصلی در پرداخت تسهیلات را حفظ پایداری صنایع موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانه‌های فعال عنوان کرد و ادامه داد: حمایت از واحدهای در حال فعالیت، نقش مؤثری در تثبیت اشتغال و رشد اقتصادی استان دارد.

وی با تأکید بر لزوم همراهی بانک‌ها در تسهیل پرداخت تسهیلات گفت: صنایع فعال در شرایط فعلی با مسائل جدی روبه‌رو هستند و مسؤولان دولتی و بانکی باید این شرایط را به‌درستی درک و مدیریت کنند.

استاندار اردبیل با اشاره به پیگیری تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه از طریق بانک مرکزی و وزارت صمت، بیان کرد: مسائل مطرح‌شده از سوی کارفرمایان از مبادی کشوری در حال پیگیری است.

امامی یگانه همچنین از اجرای اقدامات زیرساختی در استان خبر داد و اظهار کرد: شهرک تخصصی انرژی با ظرفیت ۶۰ مگاوات در شهرک صنعتی شماره ۲ در حال احداث است و توسعه زیرساخت‌های برق این شهرک به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی در پایان بر حمایت از تولیدات داخلی استان اردبیل در پروژه‌هایی مانند طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: سخت‌گیری‌های مالیاتی، تعدد سامانه‌ها و کمبود نیروی کار ماهر از جمله چالش‌هایی است که باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.

    • حمیرل IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      طی یک سال گذشته مجوز احداث ۶۰۰ واحد صنعتی در سطح استان اردبیل صادر شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری است؟ کجا هزینه ده
    • محمد IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      کمبود ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های نقدینگی؟ بهانه گیری الکی
    • محمد IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      عملیات اجرایی ۷۸ طرح اقتصادی در سال جاری آغاز شده است آغتز بشه نشه بی تاثیره
    • پویا IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      چه بگم والله بی تاثیره

