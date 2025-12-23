به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی عصر سه شنبه در شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان اردبیل با اشاره به اهمیت همکاری و هم‌افزایی در جامعه اظهار کرد: حفظ هویت ملی و دینی از طریق همکاری‌های مشترک بسیار ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه نیازمند افزایش مددکاری در جامعه هستیم، افزود: باید با نهادینه کردن روحیه عطوفت، تهدیدهای اجتماعی را با مشارکت مردم کاهش دهیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، مداخله تشکل‌های مردم‌نهاد در مسائل اجتماعی را دارای اهمیت دانست و ادامه داد: این مهم باید با حضور فعال و حمایت‌های مردمی تحقق یابد.

امامی همچنین با اشاره به انتخاب نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد، بر لزوم تقویت نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف در این فعالیت‌ها تأکید کرد.



گفتنی است در این نشست، از تلاش‌های علی نصرالله‌زاده در امور خیرین قدردانی و حکم دبیر مشورتی امور خیرین استاندار اردبیل به وی ابلاغ شد و همچنین اعتبارنامه اعضای جدید نمایندگان تشکل‌ها شامل مهدی قربانی، پری ملکی و سمیرا پروری نیز به آن‌ها اعطا شد.