  1. استانها
  2. اردبیل
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

با حکم وزیر کشور و به پیشنهاد استاندار اردبیل

امامی به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل منصوب شد

امامی به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل منصوب شد

اردبیل- ابراهیم امامی به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در حکمی با اشاره به پیشنهاد استاندار اردبیل و تأیید معاون سیاسی این وزارتخانه، ابراهیم امامی را به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل منصوب کرد.

امامی از اول مهر سال جاری با حکم استاندار اردبیل به‌عنوان سرپرست این معاونت فعالیت داشت.

کد خبر 6698492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها