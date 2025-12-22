به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در حکمی با اشاره به پیشنهاد استاندار اردبیل و تأیید معاون سیاسی این وزارتخانه، ابراهیم امامی را به سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل منصوب کرد.



امامی از اول مهر سال جاری با حکم استاندار اردبیل به‌عنوان سرپرست این معاونت فعالیت داشت.