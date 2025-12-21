هشدار شدیداللحن حماس درباره تداوم تحرکات رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم، سخنگوی حماس هشدار داد که تداوم نقض حقوق فلسطینی‌ها توسط اشغالگران و ممانعت از بازسازی غزه، اوضاع انسانی در این منطقه را به مرز انفجار رسانده است.

حازم قاسم امروز یکشنبه تأکید کرد که ریزش مداوم ساختمان‌های بمباران‌شده در جریان جنگ نسل‌کشی و فروریختن آن‌ها بر سر ساکنان، عمق خطرات انسانی در نوار غزه را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد که این وضعیت اسفبار نتیجه تشدید محاصره، ممنوعیت ورود مصالح بازسازی و جلوگیری از ورود ملزومات اسکان اضطراری توسط اشغالگران است.

سخنگوی حماس با اشاره به جنایت صبح امروز در محله «الشجاعیه» و کشتار روزانه شهروندان، تصریح کرد: افزایش حملات و تجاوزات اشغالگران و قتل‌عام غیر نظامیان، نقض آشکار توافق وقف آتش‌بس در نوار غزه است و خطرات محیطی و معیشتی حاکم بر منطقه را دوچندان می‌کند.

وی افزود: این جنایات در حالی صورت می‌گیرد که طرف‌های مختلف از تثبیت آتش‌بس و پیشرفت به سمت مرحله دوم توافق سخن می‌گویند؛ اما رفتار میدانی اشغالگران نشان‌دهنده اصرار و تمایل آشکار آن‌ها بر ادامه تجاوزگری علیه ملت ما در نوار غزه است.

حازم قاسم از میانجی‌های بین‌المللی خواست تا برای مهار نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.

او تأکید کرد که باید فشارها بر اشغالگران برای آغاز فرآیند واقعی بازسازی غزه افزایش یابد.

سخنگوی حماس هشدار داد: نباید اجازه داد شهروندان ما بیش از این قربانی شوند؛ چه بر اثر ریزش ساختمان‌های آسیب‌دیده، چه به دلیل آب‌گرفتگی چادرها و چه مرگ ناشی از سرمای شدید در سایه نبودِ کامل وسایل گرمایشی در نوار غزه.