به گزارش خبرنگار مهر، ثریا قربانی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت تالاب هشیلان اظهار کرد: این تالاب به‌عنوان مهم‌ترین تالاب استان طی سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی، تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت منابع آبی با مشکلات جدی مواجه و در مقاطعی به‌طور کامل خشک شده بود.

وی افزود: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان و پس از انجام مطالعات و آزمایش‌های لازم بر روی کیفیت آب رودخانه رازآور و تالاب هشیلان، طی حدود سه سال اخیر در بازه زمانی بهمن تا اردیبهشت، آب این رودخانه به تالاب منتقل شده است تا از تغییرات اکولوژیکی جلوگیری شود.

قربانی ادامه داد: سال نخست انتقال آب نتایج مطلوبی داشت، اما در سال بعد به دلیل گرمای شدید، کاهش بارندگی و برداشت‌های بی‌رویه، به‌ویژه فعالیت چاه‌های غیرمجاز و برداشت بیش از حد چاه‌های مجاز، تالاب دوباره با کاهش شدید آب مواجه شد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست کرمانشاه تصریح کرد: در پی مکاتبات و جلسات مشترک با آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و با ورود دادستانی، بیش از ۱۳۲ حلقه چاه غیرمجاز اطراف تالاب هشیلان مسدود شد که تنها دو روز پس از این اقدام، بدون وقوع بارندگی، جوشش چشمه‌ها و ورود آب به سراب و تالاب آغاز شد.

وی این موضوع را نشانه اهمیت مدیریت صحیح منابع آبی دانست و گفت: اگرچه تغییر اقلیم اثرگذار است، اما مدیریت آب اولویت اصلی است و تجربه هشیلان نشان داد با کنترل برداشت‌ها می‌توان از خشک شدن تالاب‌ها جلوگیری کرد.

قربانی از تداوم پایش‌ها و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد و افزود: برخی بهره‌برداران سودجو اقدام به اجاره زمین‌ها برای کشت‌های آب‌بر می‌کنند، اما این روند با جدیت رصد و در صورت تکرار تخلف، پرونده‌ها به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

وی درباره وضعیت رودخانه‌ها نیز گفت: خشکی رودخانه‌ها تنها مختص کرمانشاه نیست و بسیاری از استان‌ها با این چالش مواجه‌اند که خشکسالی یکی از عوامل اصلی آن به شمار می‌رود.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حیات وحش اشاره کرد و گفت: سرشماری مناطق چهارگانه استان انجام شده و نتایج اولیه نشان‌دهنده ثبات یا رشد جمعیت برخی گونه‌های شاخص جانوری است و کاهش محسوسی مشاهده نشده است.

قربانی با اشاره به اقدامات حمایتی از حیات وحش افزود: خرید علوفه، لایروبی و تعمیر آبشخورها در فصل سرد انجام شده و در حال حاضر مشکلی از نظر تأمین آب در زیستگاه‌ها وجود ندارد.

وی همچنین درباره سراب نیلوفر گفت: این منطقه تحت مدیریت مستقیم محیط زیست نیست، اما به دلیل اهمیت زیستگاهی و حضور پرندگان مهاجر، حساسیت ویژه‌ای نسبت به آن وجود دارد و مشکلاتی مشابه تالاب هشیلان از جمله چاه‌های غیرمجاز و کشت‌های آب‌بر در اطراف آن مشاهده می‌شود.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست کرمانشاه تأکید کرد: جلوگیری از خشک شدن تالاب‌ها و سراب‌ها نیازمند اراده و همکاری جمعی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است.

قربانی در پایان با اشاره به کاهش پرونده‌های شکار و صید غیرمجاز گفت: رویکرد جدید بر پیشگیری قبل از وقوع تخلف متمرکز است و حضور مستمر محیط‌بانان در مناطق باعث کاهش محسوس شکار غیرمجاز در سال‌های اخیر شده است.