امین شری: مذاکره با اسرائیل امتیازدهی بیشتر را به همراه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، امین شری عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: هنوز تأیید رسمی برای سفر «عمار الموسوی» مسئول روابط خارجی حزبالله به عربستان سعودی وجود ندارد و باید منتظر بیانیه رسمی عربستان یا روابط عمومی حزب الله ماند.
وی با بیان اینکه حزبالله به حاکمیت دولت و مسئولیتپذیری آن در حفاظت از کشور پایبند است، تأکید کرد: این جنبش در اجرای طرح استقرار ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی همکاری دارد.
وی ضمن تشریح آخرین مواضع حزبالله درباره تحولات سیاسی، نظامی و بازسازی لبنان،اجرای مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ را بر عهده دولت این کشور دانست اما نسبت به جدیت جامعه بینالمللی در حمایت از ارتش لبنان ابراز تردید کرد و گفت: تعویق کنفرانس پاریس به ماه فوریه نشانهای از این بیاعتمادی است.
این نماینده پارلمان با اشاره به اینکه مذاکره با رژیم صهیونیستی تنها منجر به امتیازدهی بیشتر میشود، افزود: تاکنون هیچ میانجی آمریکایی نتوانسته است امتیازی از طرف اسرائیلی به نفع لبنان بگیرد. لبنان نخواهد توانست که امتیازی از اسرائیل بگیرد.
وی راهکار خروج از وضعیت فعلی را گفتگوی داخلی لبنانی برای رسیدن به موضعی واحد جهت حفاظت از حاکمیت ملی و آزادسازی اراضی اشغالی دانست.
این عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت درباره احتمال ورود لبنان به توافقهای صلح ابراهیم نیز گفت: تعیین تکلیف این موضوع بر عهده مردم لبنان است، چرا که آنها به خوبی میدانند هرگونه همسویی با دشمن صهیونیستی بر اساس طرح «اسرائیل بزرگ»، تهدیدی برای موجودیت لبنان خواهد بود و در واقع ایفای نقش آمریکا به شکل اجرای یک برنامه استراتژیک برای تأمین امنیت اسرائیل در سطح منطقه، به ویژه در خاک لبنان و سوریه است.
امین شری در خصوص روند بازسازی مناطق آسیبدیده نیز اعلام کرد: حزبالله ارزیابی دقیقی از سراسر لبنان انجام داده است و بر اساس این نقشهبرداری، هزینه بازسازی منازل و زیرساختها به جز واحدهای تجاری فراتر از چهار میلیارد دلار نخواهد بود.
نظر شما