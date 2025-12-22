بهگزارش خبرگزاری مهر، نوید صالحوند، مدیر موزه آبگینه و سفالینههای ایران گفت: مراسم شب یلدا هر ساله با هدف حفظ و پاسداری از سنتهای کهن ایرانی در موزه آبگینه و سفالینههای ایران برگزار میشود و امسال نیز این برنامه با حضور جمعی از علاقهمندان فرهنگ و هنر ایرانی برگزار شد.
مدیر موزه آبگینه و سفالینههای ایران با اشاره به اهمیت معرفی درست آئینهای ملی توضیح داد که در برنامه امسال تلاش شد یلدا نه فقط بهعنوان یک آئین سنتی، بلکه بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی کشور برای مخاطبان تبیین شود.
وی افزود: در این مراسم، خانم فاطمه هاشمی بهعنوان تسهیلگر و قصهپرداز، ریشهها، آداب و رسوم مرتبط با شب یلدا و همچنین روایتهای فولکلور مربوط به این آئین را برای حاضران بیان کرد و به معرفی جلوههای متنوع این شب در مناطق مختلف ایران پرداخت.
صالحوند تأکید کرد که برگزاری چنین برنامههایی در موزهها زمینهای برای آشنایی نسلهای جوان با میراثفرهنگی و آئینهای اصیل ایرانی فراهم میکند و موزه آبگینه و سفالینههای ایران همچنان در این مسیر به فعالیت فرهنگی خود ادامه خواهد داد.
