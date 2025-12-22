به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طیبی‌فر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش ملی جوانی جمعیت که صبح امروز دوشنبه (۱ دی ۱۴۰۴) در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت بحران جمعیت، با اشاره به مؤلفه‌های امنیت ملی تأکید کرد: نیروی انسانی و جمعیت جوان، رکن اصلی امنیت ملی است. کاهش جمعیت منجر به ضربه به تولید، قدرت دفاعی، رشد علمی و بحران کارگری می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۸۰، جمعیت سالمند کشور به ۳۳ میلیون نفر برسد و جایگزینی برای فوت‌شدگان وجود نداشته باشد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با نقل قولی از یک محقق آمریکایی مبنی بر حیرت‌انگیز بودن کاهش نرخ باروری در ایران، افزود: وقتی حس فرزندآوری جای خود را به نگهداری از حیوانات خانگی می‌دهد، جامعه به سمت زندگی حیوانی می‌رود. امروز ۱۳-۱۴ میلیون جوان مجرد در کشور داریم و کاهش جمعیت مانند «مرگ خاموش» زغال است که جامعه را به خواب مرگ می‌برد.

وی به تجارت کثیف غربالگری جنین اشاره کرد و گفت: غربالگری به بهانه درآمد میلیاردی، منجر به سقط جنین‌های سالم شده و سالانه نزدیک به یک میلیون جنین مسلمان در کشور از بین می‌رود که اکثر آنها از راه حلال به وجود آمده‌اند. این جنایت بزرگ‌تر از کشتار کودکان در غزه است.

حجت‌الاسلام طیبی‌فر عزت ملت را بر دو رکن امت و امامت دانست و هشدار داد: با روند فعلی، امامت بدون امت باقی می‌ماند و ایستادگی در برابر گردن‌کشان جهان ممکن نیست. نیروی انسانی یکی از مصادیق «قوه» در آیه قرآن است و همه مسئولان نمایندگی ولی فقیه در سپاه مسئولیت ترویج، تبلیغ و آموزش در حوزه جوانی جمعیت را بر عهده دارند.

وی بر لزوم اقدامات جهادی برای مقابله با پیری جمعیت و ترویج سبک زندگی اسلامی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: نمایندگی باید به شدت در تبلیغ، ترویج و مساعدت به نیروهای خود در حوزه ازدواج و فرزندآوری پیشگام باشد. مشکلات اقتصادی را انکار نمی‌کنیم، اما باید به جنبه ایمانی نیز توجه کنیم؛ خداوند در قرآن فرموده: «به خاطر ترس از فقر فرزندانتان را نکشید؛ ما روزی شما و آنها را می‌دهیم».

حجت‌الاسلام طیبی‌فر با اشاره به شرایط سخت مردم غزه گفت: در غزه که بیش از دو سال است بمبارانی سنگین‌تر از جنگ جهانی دوم را تحمل می‌کنند و ۷۰ هزار شهید داده‌اند، همچنان حدود ۶۰ هزار نوزاد به دنیا آمده است. اگر احساس کنیم کشور، انقلاب و هویت ایرانی‌مان در خطر است، مشکلات حاشیه‌ای را تحمل خواهیم کرد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه هشدار داد: در برخی مناطق کشور رشد جمعیت صفر یا منفی شده و این بحران، آینده شیعه علوی را تهدید می‌کند. وی به روایات متعدد پیامبر(ص) استناد کرد و افزود: پیامبر فرمود بهترین زنان، پربارور و مهربان هستند؛ فرزند را طلب کنید که نور چشم و آرامش قلب است. روزی با زنان و عیال می‌آید و با ازدواج، رزق را از خدا بخواهید.

وی تأکید کرد: خانه بدون فرزند برکت ندارد و کسی که بدون خلف صالح بمیرد، انگار به دنیا نیامده است؛ اما کسی که فرزند صالح داشته باشد، حیاتش استمرار می‌یابد. خداوند با تولد فرزند، گناهان مادر را می‌بخشد.

حجت‌الاسلام طیبی‌فر از مسئولان نمایندگی خواست حرکت جدی‌تری در ترویج، تبلیغ و آموزش انجام دهند؛ افرادی که مشکل پزشکی دارند را برای درمان یاری کنند، مجردان را به ازدواج و زوج‌ها را به فرزندآوری تشویق نمایند و خیانت به آینده کشور را یادآوری کنند.

وی افزود: نسل آینده، کسانی که در کاهش جمعیت نقش دارند را نفرین خواهند کرد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه رشد نمایندگی در این حوزه خوب بوده اما رضایت‌بخش نیست، گفت: ما باید سرباز برای انقلاب، کشور اسلامی و حضرت ولی‌عصر(عج) تربیت کنیم که این با جوانی جمعیت محقق می‌شود.