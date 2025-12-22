آهی: داشتن دغدغه ایران، معیار اصلی برای شناسایی متخصصان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین آهی، مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها، در جلسهای با انجمن حملونقل پاک و پایدار با موضوع آلودگی هوا، این نشست را «بسیار تأثیرگذار» توصیف کرد و گفت: دولت چهاردهم باید این نوع گفتوگوها را به فال نیک بگیرد، چرا که نشان میدهد ارادهای جدی برای گفتوگوی مستقیم با تشکلها و شنیدن بیواسطه نظرات کارشناسی شکل گرفته است.
وی افزود: ما در دولت چهاردهم بهدنبال کشف و شنیدن صدای بیصداها هستیم. صدای بیصداها، تشکلهایی هستند که یا اصلاً شنیده نمیشوند یا صدایشان بهطور مستمر و مؤثر به تصمیمگیران نمیرسد. متأسفانه در بسیاری از موارد، ارکان دولت این تشکلها را مزاحم تلقی میکنند؛ درحالیکه واقعیت دقیقاً برعکس است.
دولت بزرگی داریم که برای اداره بسیاری از مسائل، برنامه مشخص ندارد
مشاور رئیسجمهور با انتقاد از فربه بودن ساختار دولت تصریح کرد: دولت بزرگی داریم که برای اداره بسیاری از مسائل، برنامه مشخص ندارد و در نتیجه، پیشنهادهای تشکلها جدی گرفته نمیشود؛ نه بهدرستی دیده میشوند و نه شنیده. هدف ما این است که حداقل در این دولت، این روند اصلاح شود.
آهی با اشاره به محتوای مطرحشده در این نشست گفت: دوستان گزارشهای مبسوط، دقیق و بدون لکنت ارائه کردند. تأکید میکنم که این گزارشها بدون کموکاست به رئیسجمهور منتقل خواهد شد. اما برای اثربخشی بیشتر، لازم است جلسات آینده فنیتر و مصداقیتر باشد؛ یعنی در هر جلسه روی یک حوزه مشخص تمرکز کنیم و سپس پیشنهاد عملیاتی ارائه دهیم.
وی ادامه داد: برای مثال، موضوع ناترازی انرژی از حساسترین موضوعات دولت آقای پزشکیان است و دولت در این زمینه برنامه دارد. بسیاری از مسائلی که امروز در حوزه آلودگی هوا، خودرو، بنزین و برق مطرح میشود، مستقیماً به ناترازی انرژی بازمیگردد. اگر مصداقی و دقیق وارد شویم، نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
مشاور رئیسجمهور در پاسخ به پرسش درباره جایگاه متخصصان اظهار کرد: ما در مقاطعی مانند شورای راهبری، برای انتخاب وزیر از احزاب و جریانهای سیاسی لیست میگرفتیم، اما اغلب با اسامی تکراری مواجه میشدیم. درحالیکه در دانشگاهها و میان جوانان فرهیخته، متخصصان و اندیشمندان تأثیرگذاری داریم که هیچگاه رابطهای منظم، مستمر و تعریفشده با سیستم دولتی نداشتهاند.
آهی با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری شجاعانه افزود: وقتی میگوئیم باید مصداقی تصمیم بگیریم، یعنی واقعاً تصمیم بگیریم. اصلاح مصرف بنزین، حملونقل، خودرو و انرژی نیازمند جراحی است. طبیعی است که مقاومتهایی وجود دارد، اما اگر مردم توجیه شوند و خدمات درست دریافت کنند، همراهی خواهند کرد.
ما نمیخواهیم کل دنیا را اداره کنیم
وی تصریح کرد: دغدغه ایران، معیار اصلی ما برای شناسایی متخصصان است. کسانی که دغدغه ایران دارند، همینجا در تشکلها نشستهاند. ما نمیخواهیم کل دنیا را اداره کنیم؛ میخواهیم یک مسئله کوچک اما حیاتی، مثل مصرف بنزین یا توسعه دوچرخهسواری را حل کنیم. متخصصش همینجاست.
مشاور رئیسجمهور با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: ما این کانال را باز کردهایم تا این افراد و طرحهایشان به رئیسجمهور و دولت معرفی شوند. بسیاری از جلسات آقای رئیسجمهور نیز با همین تشکلها برگزار میشود. حوزههایی که شما به آن اشاره کردید، حوزههای حیاتی و مرتبط با جان و زندگی مردم است؛ از آلودگی هوا گرفته تا انرژی.
آهی ادامه داد: ما حتماً از این جلسه صورتجلسه تهیه میکنیم و آن را به رئیسجمهور منتقل خواهیم کرد. اعتقاد دارم این جلسات باید تداوم داشته باشد و حتی به سایر تشکلها، ازجمله تشکلهای کشاورزی، تعمیم داده شود. تجربه ما نشان داده که وقتی گفتوگو شکل میگیرد، میتوان در تصمیمسازی و تصمیمگیری اثرگذار بود.
وی در پایان تأکید کرد: در دولت چهاردهم و بهویژه شخص دکتر پزشکیان، اعتقاد عمیقی به بخش خصوصی و تشکلها وجود دارد. ما شما را مزاحم دولت نمیدانیم؛ بلکه شما شریک راهبردی دولت هستید. قول میدهیم نظرات کارشناسی شما به دست تصمیمگیران برسد تا بدانند نگاه تشکلها چیست و بر چه مبنایی پیشنهاد میدهند.
