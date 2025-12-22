به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که معترضان صهیونیست خیابان اصلی نزدیک کریات شمونه در شمال اراضی اشغالی را بستند.

این اعتراضات در واکنش به شرایط معیشتی صهیونیست‌ها و عدم رسیدگی به مناطق آسیب دیده در کریات شمونه نزدیک مرزهای لبنان برگزار می‌شود.

پیشتر روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی اعتراف کرد، بعد از گذشت بیش از یک سال از پایان جنگ با حزب الله لبنان، منطقه صهیونیست نشین کریات شمونه واقع در شمال اراضی اشغالی هنوز شاهد بازسازی کامل بخش‌های آسیب دیده نبوده و همین مسأله خشم اسرائیلی‌ها را برانگیخته است.

همچنین شبکه ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز گزارش داد که در جریان یک تجمع اعتراض آمیز مقابل دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم سه معترض بازداشت شده‌اند. این تجمع در اعتراض به عدم تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص عملیات طوفان الاقصی برگزار شد.