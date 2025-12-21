بارش برف و باران در ۵ استان؛ آخرین وضعیت ترافیکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: بر اساس آخرین اطلاعات به دست رسیده در روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ بارش برف و باران در محورهای استان‌های کرمان، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی ترافیک نیمه‌سنگین ایجاد کرده است.

وی افزود: محورهای پرحجم و نیمه‌سنگین شامل آزادراه قزوین-کرج-تهران (حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد)، محور شهریار-تهران (حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس) و آزادراه ساوه-تهران (محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی) است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا بیان داشت: همچنین، تعدادی از محورهای شریانی کشور به دلیل برف و باران مسدود شده‌اند که از آن جمله می‌توان به محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال در هر دو مسیر، محور بندرلنگه-پارسیان، محور دلگان-زهکلوت و محور گلپایگان-گردنه شاه‌ولایت اشاره کرد.

وی گفت: محورهای فرعی و غیر شریانی مسدود شامل دوآب-بلده، سروآباد-پاوه، گنجنامه-تویسرکان، سی‌سخت-پادنا، پونل-خلخال، مظفرآباد-رودبار، قلعه‌گنج-رودبار (فرعی بیژن‌آباد)،خوانسار-بویین و میاندشت، زرآباد-چاهان، جلگه-چاه اسحاق، هشتبندی-جغین، فنوج-کتیج-رمشک، یزد-دهشیر، فاریاب-کهنوج، جاسک-بشاگرد، تفت-ده بالا، قلعه‌گنج-ده بالا، جلگه-بمپور-ایرانشهر و دلگان-جلگه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی گفت: رانندگان در سفرهای زمستانی حتماً زنجیر چرخ، لباس گرم و تجهیزات اضطراری به همراه داشته باشند و از سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب در مسیرهای برفی و بارانی پیروی کنند. همچنین از تردد در محورهای مسدود خودداری کنند تا خطرات احتمالی کاهش یابد.