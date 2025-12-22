به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هشتمین جایزه پژوهش سال سینما امروز یکم دی، با حضور علیرضا اسماعیلی دبیر این رویداد در سازمان سینمایی برگزار شد.

اسماعیلی در ابتدای این نشست بیان کرد: امسال سعی کردیم پژوهش‌هایی که به صورت مستمر انجام می‌شوند، در پایگاه معاونت توسعه بارگذاری کنیم. همچنین نیازهای نهادهای وابسته به سازمان سینمایی و صنوف را دریافت کرده و بر این اساس فراخوان جایزه پژوهش سال سینما را تدوین کردیم. درواقع امسال هدف ما کاربردی بودن پژوهش‌ها بوده است.

وی درباره ارتباط با دانشگاه ها افزود: امسال سعی کردیم ارتباطاتمان را تقویت کنیم و با تمام دانشگاه‌های مطرح دارای گروه سینما جلسه برگزار کردیم. مجموعه تحقیقات را در دانشگاه‌های صاحب نام که گروه سینما داشتند ارائه دادیم و در نتیجه در ۸ دانشگاه حضور یافتیم. این امر به ما کمک کرد تا نیازهای محققان را بهتر بشناسیم.

اسماعیلی اظهار امیدواری کرد که این جایزه پلی میان دانش و عمل باشد و شکاف بین آن ۲ را پر کند. مراسم اهدای جایزه دهم دی برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: جایزه امسال در چهار حوزه شامل تألیف و ترجمه، طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته، پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی برگزار می‌شود. جوایز بر اساس رأی داوران که حدود ۱۲ نفر و در هر رشته ۳ نفر از اساتید مطرح دانشگاهی هستند، اعطا خواهد شد.

حسین یزدانشناس دبیر اجرایی هشتمین جایزه پژوهش سال سینمایی نیز در بخشی از این نشست گفت: شورای سیاست‌گذاری تصمیم گرفت امسال پروپوزال‌ها را کنار بگذاریم و تنها طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته را داوری کنیم. در مجموع ۱۰۸ اثر به دست ما رسیده که داوری آنها در حال انجام است.

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره توجه به هوش مصنوعی بیان کرد: با توجه به اهمیت هوش مصنوعی، این موضوع در داوری تمام رشته‌ها مورد توجه ما قرار داشت و پرداختن به فناوری‌های نوظهور در جوایز ما نیز دیده می‌شود.

وی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر ناکارآمدی پژوهش‌ها گفت: هر کسی که فیلم می‌سازد، اگر از پژوهش استفاده نکند، قطعاً اثرش ناقص خواهد بود. برخی فیلمسازان مطرح زمان قابل‌توجهی را به پژوهش اختصاص می‌دهند بنابراین این موضوع به خود کارگردان نیز بازمی‌گردد. به عنوان مثال، تحقیقی درباره تفاوت‌های فیلم‌های ۲ دهه اخیر انجام داده‌ایم که نشان می‌دهد نمایش فیلم‌های کمدی در دهه گذشته روند روبه‌رشدی داشته است. ما سعی می‌کنیم پژوهش‌هایی انجام دهیم که مفید باشند. برای نمونه، کارگردانی موضوع فیلم و تحقیقش را با ما در میان گذاشت و ما به او کمک کردیم. همچنین بررسی ذائقه مخاطب از جمله موضوعات پژوهشی ما است.

یزدان‌شناس در این زمینه عنوان کرد: سازمان سینمایی نهادی تنظیم‌گر است و وظیفه اصلی آن ساخت فیلم نیست. بنابراین پژوهش‌هایی مورد نظر ما هستند که در امر تنظیم‌گری به ما کمک کنند. مثلاً باید بررسی کرد که قیمت بلیت سینما در ایران کم است یا زیاد؟ برای افزایش قیمت، مسائل مختلفی باید بررسی شود یا مثلاً برای شناورسازی قیمت بلیت‌ها و … .

اسماعیلی درباره نحوه عرضه پژوهش‌ها عنوان کرد: سعی ما بر این است که همه این پژوهش‌ها در پایگاه معاونت بارگذاری شوند تا اهالی سینما بتوانند از آنها استفاده کنند اما میزان استفاده از این منابع به خود آنها بستگی دارد.

وی درباره پژوهش درباره سینمای زیرزمینی بیان کرد: ما هر سال بخشی از سینمای زیرزمینی را رصد می‌کنیم. بخش مرتبط با ما بررسی فضای موجود و اطلاع‌رسانی به مسئولان بالادستی است. در این زمینه، همکاران سازمان سینمایی در پی تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های جدید هستند.

اسماعیلی تأکید کرد: زمانی که در مجلس به اکران فیلم «پیرپسر» انتقاد شد، ما پژوهشی انجام دادیم و نتایج آن را حتی به شخص معترض نیز رساندیم.

یزدان‌شناس تصریح کرد: یکی از پژوهش‌های ما درباره این موضوع بود که چرا امروزه کمدی‌هایی که جنبه‌های زیبایی‌شناختی قوی ندارند، پرمخاطب می‌شوند. نتیجه نشان داد که نسل جدید از نظر سلیقه بصری چندان تربیت نشده است و این موضوع به نظام آموزشی و آموزش سینما در مدارس بازمی‌گردد. در نتیجه با وزارت آموزش و پرورش جلساتی برگزار کردیم. طبیعتاً نباید توقع داشته باشیم نتایج این پژوهش‌ها در کوتاه‌مدت نمایان شود، بلکه باید صبر داشته باشیم.

اسماعیلی درباره این طرح توضیح داد: ما با دبیر کارگروه کتب درسی جلسه‌ای گذاشتیم و شورایی تشکیل شد. در جلسه شورای معاونان وزیران نیز این طرح تصویب شد که سینما به کتاب‌های درسی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول اضافه شود. امیدوارم این طرح در جلسه شورای وزیران نیز تصویب شود.

اسماعیلی در پایان بیان کرد: امیدوارم برای دوره نهم جایزه، برخی دوستان حاضر باشند و سازوکار دیگری اتخاذ شود.