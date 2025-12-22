به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران امروز در نشست خبری اظهار کرد: غالب بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه پوشاک بنگاههای کوچک و متوسط هستند که ۲۰ هزار نفر در این صنف -به صورت رسمی- مشغول به کار هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه غالب بنگاههای پوشاک کوچک هستند در زمان رکود بازار، شکننده میشوند از این رو باید مورد حمایت قرار گیرند.
رستگار ادامه داد: پوشاک در ایران صنعت مهمی است و بیشتر تولیدات ما کیفیت مناسبی دارند با این حال قاچاق تبدیل به یک معضل در این صنف شده است. ما باید برای رقابت با کشورهایی همچون چین و ترکیه برنامهریزی کنیم و برای صادرات تدبیری بیاندیشیم و از واردات بی رویه جلوگیری کنیم چراکه صنعت پوشاک علاوه بر اهمیت بالایی که در اقتصاد ایران دارد سهم بالایی در اشتغالزایی نیز دارد. در واقع امکانات عالی است اما صنوف تولیدی نیاز به حمایت بیشتری دارند.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: در حال حاضر واردات رسمی پوشاک نداریم بلکه پوشاک درجه و کیفیت پایین از مبادیهای غیررسمی وارد میشود؛ از سویی دیگر همین قوانینی که برای حمایت از مرزنشینان در قالب کولبری، ته لنجی و… تصویب شده بعضاً موجب شده کالاهایی وارد کشور شود که تولیدکنندگان و بازار را با مشکل مواجه کند این در حالیست که هیچکس حق ندارد سهم تولیدکنندگان ایرانی را از اقتصاد کشور حذف کند.
رستگار با تأکید بر اینکه افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی از مهمترین چالشهای بخش تولید به شمار میرود، اظهار کرد: باید هزینهبر بودن و دشواریهای مسیر تولید را کاهش دهیم تا هماهنگی لازم میان زنجیره تأمین، تولید و توزیع ایجاد شود.
وی با بیان اینکه متولی اصلی حوزه پوشاک، اتحادیه تخصصی است، افزود: این در حالی است که دستگاههای متعددی در این حوزه فعالیت دارند و ایجاد ساختارهایی با عناوینی همچون مد و لباس و اتحادیه فضای مجازی، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است؛ از این رو لازم است این موضوعات بر اساس قانون ساماندهی و اصلاح شود.
رئیس اتاق اصناف تهران یکی از دلایل کاهش تقاضا برای خرید پوشاک را وضعیت معیشتی مردم دانست و گفت: نهتنها در حوزه پوشاک، بلکه در سایر کالاها نیز نوسانات نرخ ارز و عدم تناسب میان درآمد و هزینهها باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.
گسترش پدیده بساطگستری و دستفروشی
در ادامه این نشست، ابوالقاسم شیرازی، سخنگوی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، با اشاره به انجام برندسازی در بنگاههای کوچک و متوسط گفت: برندها در کشور ما اغلب تکمحصولی هستند، در حالی که در کشورهای پیشرو، یک برند مجموعهای متنوع از محصولات را ارائه میدهد.
وی افزود: از آنجا که برندسازی فرآیندی پرهزینه است و مشمول مالیات، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینهها میشود، بسیاری از دستگاهها به جای حمایت و مطالبهگری، موانع و مشکلاتی را پیشروی تولیدکنندگان ایجاد میکنند.
سخنگوی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به نقش دهها دستگاه مختلف در حوزه پوشاک تصریح کرد: یک تولیدکننده باید تمرکز و دغدغه اصلیاش تولید باشد و زمینه صادرات برای او فراهم شود تا بتواند در بازارهای جهانی نیز حضور مؤثری داشته باشد.
وی ادامه داد: افزایش هزینهها باعث گسترش پدیده بساطگستری و دستفروشی شده است، در حالی که حمایت از تولیدکنندگان میتواند از بروز چنین پدیدههایی جلوگیری کند.
شیرازی قاچاق را یکی دیگر از معضلات جدی تولید دانست و گفت: در سالهای گذشته مبارزه با قاچاق در سطح عرضه انجام میشد، اما از دو سال اخیر تمرکز این مبارزه به سطح مبدا منتقل شده است.
وی خاطرنشان کرد: سطح عرضه عامل اصلی قاچاق نیست و بیشترین تأثیر قاچاق از مبدا شکل میگیرد؛ موضوعی که نیازمند ساماندهی جدی و توجه ویژه مسئولان است.
گفتنی است، دومین نمایشگاه تهران مدکس (نمایشگاه تخصصی زنجیره ارزش پوشاک، طراحی، مد، لباس، چرم و صنایع وابسته) از ۷ تا ۱۰ بهمن ماه در محل بوستان گفتگو برگزار میشود.
