تداوم درگیری قسد با نیروهای جولانی در حلب+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع سوری اعلام کردند که نیروهای قسد با آر پی جی و خمپاره مناطق الاشرفیه، فلکه شیحان و اللیرمون در حلب را زیر آتش گرفته اند.

الاخباریه سوریه نیز از حملات قسد به مناطق الاشرفیه و شیخ مقصود در شهر حلب با سلاح سنگین خبر داد و اعلام کرد که در این درگیری ها تا کنون دو نفر از نیروهای امنیت داخلی و ارتش رژیم جولانی زخمی شده و ده ها خانواده آواره شده اند.

خبرگزاری سانا سوریه نیز از بسته شدن جاده غازی عنتب به حلب به علت حملات انجام شده از سوی نیروهای قسد خبر داد.

همزمان نیروهای قسد اعلام کردند که نیروهای دمشق یورش گسترده ای را در محله شیخ مقصود در حلب انجام داده اند.





صبح امروز نیز منابع محلی در حلب گزارش دادند که درگیری‌های مسلحانه ای میان عناصر وابسته به رژیم جولانی و وزارت دفاع این رژیم و همچنین عناصر قسد تحت حمایت آمریکا در محور دیر حافر واقع در شرق این شهر به وقوع پیوسته است.

رسانه‌های سوریه پیشتر نیز اعلام کرده بودند که عناصر قسد تجهیزات خود را از منطقه الطبقه به سمت دیر حافز در نزدیکی ایست‌های بازرسی ارتش منتقل کردند.

لازم به ذکر است که مناطق شمال و شرق سوریه از ماه‌ها قبل شاهد درگیری‌های مکرر و پیوسته میان عناصر رژیم جولانی و قسد بوده است. توافق آتش بس میان آنها نیز نتوانست این درگیری‌ها را متوقف کند.