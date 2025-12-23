به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور کار امروز مجلس، گفت: با توجه به اهمیت موضوعات در دستور کار، جمع‌بندی هیئت‌رئیسه بر این بود که جلسه‌ای غیرعلنی از صبح تا ظهر برگزار شود. محورهای این جلسه شامل حفظ قدرت خرید آحاد مردم، تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و همچنین مدیریت نوسانات ارزی است.



وی افزود: در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و پنج وزیر شامل وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و دادگستری حضور دارند. این جلسه از صبح تا ظهر به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد.



سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: همچنین برای بعدازظهر امروز جلسه‌ای پیش‌بینی شده که به احتمال زیاد و مقرر است با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. موضوع این جلسه، سیاست‌ها، راهبردها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است.



وی افزود: در همین جلسه بعدازظهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز با حضور رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.



گودرزی با تشریح روند بررسی لایحه بودجه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه بلافاصله پس از تقدیم در سامانه بارگذاری می‌شود تا نمایندگان در جریان آن قرار گیرند. پس از سه روز، این لایحه توسط هیئت‌رئیسه به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد.



وی افزود: کمیسیون تلفیق ظرف سه روز کلیات لایحه را بررسی کرده و گزارش آن را به صحن علنی مجلس ارائه می‌کند تا نمایندگان نسبت به کلیات اظهار نظر کنند. در صورت رد کلیات در صحن مجلس، لایحه مجدداً به دولت بازگردانده می‌شود و در صورت تصویب، گزارش هیئت‌رئیسه برای بررسی احکام به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع خواهد شد.



سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی پنج روز فرصت بررسی دارند و پس از آن، پیشنهادها بارگذاری می‌شود تا نمایندگان نیز ظرف پنج روز پیشنهادهای خود را ثبت کنند. سپس گزارش مجدداً به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال شده و این کمیسیون ۱۰ روز فرصت بررسی دارد که در صورت کمبود زمان، این مهلت تا ۱۵ روز قابل تمدید است. پس از آن نیز نمایندگان ۴۸ ساعت برای ثبت نهایی پیشنهادها فرصت خواهند داشت و در نهایت گزارش نهایی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.



گودرزی در پایان یادآور شد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف بود لایحه بودجه را اول دی‌ماه تقدیم کند، اما با توجه به عدم برگزاری جلسه علنی در روز گذشته، امروز سه‌شنبه دوم دی‌ماه لایحه تقدیم مجلس می‌شود و فرآیند رسیدگی به آن آغاز خواهد شد.