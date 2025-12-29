به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا آبیار، صبح دوشنبه در جلسه چله جهاد تبیین فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر در اکثر استانها، از جمله فارس، پنج راهبر تخصصی فعال هستند، بر اهمیت راهبران عملیاتی تأکید کرد و گفت: راهبر اساتید در هر استان وظیفه دارد افراد صاحبنظر و سخنرانان فعال را سازماندهی کرده و نیازهای محتوایی آنها را تأمین کند.
وی با تقدیر از جایگاه استان فارس به عنوان استانی پیشرو در بسیاری از عرصههای فرهنگی و هنری، تصریح کرد: با وجود این ظرفیتها، در زمینه جهاد تبیین نیازمند تلاش بیشتر هستیم تا این مفهوم به شکل مشترک و فراگیر در استان نهادینه شود.
معاونت عملیات و امور استانها قرارگاه جهاد تبیین کشور افزود: محتوای ویژه چله تبیین بهتازگی در اختیار راهبران ملی اساتید استانها قرار گرفته است تا بر اساس آن، فعالیتهای میدانی شکل گیرد.
حجتالاسلام آبیار با اشاره به آغاز برنامهریزی برای اعزام اساتید جهاد تبیین به شهرستانها، از راهبران استانی خواست این موضوع را بهصورت جدی پیگیری کنند.
وی افزود: مبلغین اعتکاف باید بر اساس نقشه انقلاب اسلامی و شناخت عملیاتهای دشمن سخن بگویند. مقام معظم رهبری تأکید کردهاند که در عرصه محتوا باید آرایش تهاجمی بگیریم و به نقاط ضعف دشمن بزنیم.
معاونت عملیات و امور استانها قرارگاه جهاد تبیین کشور تصریح کرد: لازم است مبلغین و اساتید، خشاب محتوایی جوانان را پر کنند تا بتوانند در جبهه فرهنگی انقلاب مؤثر باشند. هنوز در زمینههایی چون شخصیتشناسی رژیم پهلوی، مقایسه خدمات دولتهای پیش و پس از انقلاب و شناخت نقاط ضعف آمریکا کار جدی صورت نگرفته است.
وی بیان کرد: چهار محور از فرمایشات مقام معظم رهبری استخراج و بهعنوان محتوای چله جهاد تبیین تعریف شده که باید پس از این چله نیز با قوت ادامه یابد.
جهاد تبیین باید از متن جامعه و در چهار عرصه محتوایی جریان یابد
حجت الاسلام آبیار با اشاره به نقش مردمی این حرکت گفت: چله جهاد تبیین باید به تولد مجاهدان در بستر اجتماع منجر شود، نه برنامهای مقطعی و شعاری.
وی با بیان اینکه امسال جهاد تبیین در سطح سازمانها، نهادها و جامعه مردمی دنبال خواهد شد، از آغاز همکاری با اصناف مختلف کشور خبر داد و افزود: در جلساتی با اتاق اصناف توافق شد افرادی که در صنف خود زبان مؤثر و نفوذ اجتماعی دارند، در مسیر تبیین آرمانهای انقلاب فعال شوند.
حجتالاسلام آبیار با تأکید بر لزوم بازگشت تبلیغ دینی به بطن جامعه اظهار کرد: بازار و اصناف در شکلگیری انقلاب اسلامی نقش محوری داشتند. امروز باید روحانیت و جریان تبلیغی بار دیگر به میان مردم و بازار بازگردند و از وابستگی اداری رها شوند.
وی محتوای جهاد تبیین را در چهار عرصه معرفی کرد که شامل تبیین قدرت و موقعیت واقعی ایران در جهان، شناخت نقشههای دشمن و طراحی فعالیتهای فرهنگی با نگاه راهبردی، پرداختن به موضوع زیست عفیفانه و الگوی سوم زن در مقابل نگاه صرف به حجاب و عفاف و در نهایت بازنمایی دستاوردهای انقلاب اسلامی در استانها و میان مردم است.
معاونت عملیات و امور استانها قرارگاه جهاد تبیین کشور افزود: کار رسانهای و تبیینی، از جمله پوشش دستاوردهای علمی کشور و نمایش پیشرفتهای ملی، خود نوعی جهاد تبیین است. این مسیر باید با عشق به انقلاب، ایمان به مردم و باور به توان ملی ادامه یابد.
